Иллюзия идеального семейного счастья рухнула в одну секунду, обнажив чудовищную жестокость тех, кому звезда доверяла больше всего на свете.



Анастасия Волочкова снова оказалась в эпицентре душераздирающей драмы, обнажив перед миллионами поклонников изнанку своей личной жизни. Еще вчера в социальных сетях примадонны отечественного балета царила абсолютная гармония: сияющие улыбки, букеты роз и трогательные семейные снимки. Публика выдохнула с облегчением, решив, что артистке наконец удалось зарыть топор войны в затяжном конфликте с родной матерью Тамарой Владимировной и единственной дочерью Ариадной. Но за глянцевой картинкой скрывалось настоящее пепелище. В откровенной беседе с журналистами балерина со слезами на глазах призналась, что опубликованные кадры — не более чем дешевая и циничная показуха.

Встреча, которая задумывалась как триумф родственной любви, обернулась чудовищной истерикой и бегством. Мать артистки позвала в гости повзрослевшую Ариадну вместе с ее молодым супругом Никитой. Сама Анастасия искренне надеялась на теплое воссоединение. Звезда окружила близких заботой: сначала навестила парализованного отца, затем оплатила роскошный ужин в дорогом ресторане, где вечер прошел во взаимных комплиментах и тостах. Балерина даже придумала изысканную романтическую программу для семьи — прогулку на частной лодке по Крюкову каналу в Санкт-Петербурге, прямо возле элитной квартиры, которую она когда-то щедро подарила своей родительнице.

Однако уже на следующие сутки карета превратилась в тыкву, а домашний уют сменился леденящим кошмаром. В адрес балерины посыпались жестокие упреки и претензии. Обстановка накалилась до предела, перечеркнув все светлые надежды танцовщицы на душевный мир.

"Сначала все вроде было красиво, замечательно. Но на следующий день меня довели до слез, я в истерике убегала из своего дома! Я, наверное, многострадальный человек. Но я уже не верю в то, что наши отношения могут наладиться, что когда-нибудь они будут искренними", — с болью высказалась рыдающая артистка.

По словам экс-примы Большого театра, происходящее за закрытыми дверями напоминало психологическую травлю. Она не стала вдаваться в грязные подробности конфликта, признавшись, что воспоминания причиняют ей невыносимую физическую боль. Отношения Анастасии с дочерью давно трещат по швам: Ариадна уже несколько лет назад предпочла переехать к отцу Игорю Вдовину, неоднократно игнорировала звездную родительницу на важных жизненных этапах и даже заблокировала контакт матери в телефоне, вычеркнув ее из своей повседневной жизни.

Попытка вернуть расположение наследницы и ее молодого мужа закончилась полным фиаско. Волочкова с горечью осознала, что самые близкие люди воспринимают ее исключительно как источник материальных благ и статусных подарков, отвечая на искреннюю любовь равнодушием и холодом. Очередная семейная драма довела королеву шпагата до нервного срыва, заставив ее навсегда похоронить веру в то, что в ее родном гнезде когда-нибудь воцарится бескорыстное взаимопонимание.