Что лучше? Ученые сравнили эффективность вакцин "Спутник V" и Pfizer против "омикрона"

У привитых российской вакциной "Спутник V" вырабатывается в два раза больше антител к штамму коронавируса "омикрон", чем у пациентов, вакцинированных американским препаратом Pfizer. Это заметили ученые итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани и Центра имени Гамалеи.
Как сообщает РФПИ, у "Спутника V" средний титр антител к варианту коронавируса "омикрон" в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через 90 дней после вакцинации. То есть российский препарат формирует более сильный иммунитет против нового штамма коронавируса. Об этом пишет Пятый канал.
По данным ученых, почти 75% всех образцов сыворотки крови вакцинированных "Спутником V" нейтрализовали "омикрон". Эффективность Pfizer в этом случае составляет порядка 57%. С результатами исследования можно ознакомиться на англоязычном портале MedRxiv.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, когда в России наступит пик заболеваемости "омикроном". Согласно прогнозу эксперта, это случится в ближайшие две недели, после чего новый штамм будет отступать. Такие предположения профессор строит на основе данных других стран.