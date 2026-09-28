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Сергей Собянин рассказал о реставрации усадьбы Останкино

Сергей Собянин рассказал о реставрации усадьбы Останкино
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В Москве завершили реставрацию Итальянского павильона усадьбы Останкино. Обновленные интерьеры осмотрел Сергей Собянин. Мэр также ознакомился с работами в центральной части дворца-театра и планами по восстановлению усадебного парка.

Итальянский павильон стал второй частью дворцового ансамбля, вновь открытой для посетителей. Год назад, 27 сентября 2025 года, после реставрации начал принимать гостей Египетский павильон с прилегающими галереями. Теперь специалисты работают над главным зданием — дворцом-театром. Завершить его восстановление вместе с благоустройством парка планируют в 2027–2028 годах.

Усадьба Останкино находится на 1-й Останкинской улице и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Ансамбль сформировался в XVIII веке при графе Николае Шереметеве. До наших дней сохранились дворец-театр с двумя павильонами, церковь Живоначальной Троицы, кухонный флигель и часть исторической планировки сада. С 1919 года бывшая загородная резиденция Шереметевых работает как музей.

Что восстановили в Итальянском павильоне

Особую ценность павильону придают подлинные цветные французские обои конца XVIII века. По данным городских властей, это единственный сохранившийся в России интерьер с такими образцами. Во время реставрации специалисты занимались не только обоями: они привели в порядок золоченую резьбу, лепнину, элементы из папье-маше, ткани, зеркала, колонны, камины и печи.

Работы затронули фундамент, стены, кровлю и фасады. Реставраторы восстановили историческую отделку, окна и двери с оригинальной фурнитурой, кирпичную кладку цоколя и белокаменную облицовку. Были возвращены утраченные детали дымоходов, укреплены крыльца и заменены обветшавшие деревянные элементы. При этом сохранившиеся столярные детали конца XIX века отреставрировали.

После открытия в павильоне вновь можно увидеть античную скульптуру из собрания Шереметевых. Среди экспонатов — мраморная статуэтка козочки II века до нашей эры, находившаяся во дворце с момента его постройки, и голова Афродиты I века нашей эры. Последнюю Николай Шереметев приобрел у архитектора Винченцо Бренны, который участвовал в создании дворца-театра.

Восстановлена и ротонда павильона. В ней находится кабинет, которым пользовался Александр II во время посещения усадьбы в 1856 году. Сохранившиеся предметы обстановки планируют вернуть на их исторические места.

Впереди — дворец-театр и парк

Центральная часть ансамбля представляет собой редкий образец крепостного театра XVIII века. Здесь уцелели сцена, зрительный зал, гримерные помещения и часть театральных механизмов. Сейчас специалисты реставрируют парадные залы и приспосабливают помещения к современному музейному использованию. В мае 2026 года начались работы и в кухонном флигеле.

В парке намерены воссоздать регулярную планировку XVIII века. После завершения работ посетителям станет доступен участок площадью около четырех гектаров. Проект также предусматривает входную группу с визит-центром, чтобы усадьба могла проводить культурные и просветительские мероприятия круглый год.

Египетский павильон, открывшийся в прошлом году, уже принимает посетителей. Там размещена выставка «В гостях у графа Шереметева» с более чем 370 музейными предметами. Всего собрание усадьбы насчитывает около 24 тысяч экспонатов: произведения искусства, мебель, музыкальные инструменты, театральные костюмы, документы и личные вещи семьи Шереметевых.

По словам Собянина, с апреля 2026 года выставки и экскурсии в Останкине посетили 73 тысячи человек. В усадьбе также возобновились летние концерты классической музыки «Шереметевские сезоны».

Реставрация Останкинского дворца идет с 2013 года и входит в городскую программу сохранения исторического наследия. По данным мэрии, с 2011 года в Москве восстановили 2538 объектов культурного наследия. Сейчас работы продолжаются более чем на 500 памятниках.

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