Мечтавшую уехать из России Брухунову цинично спустили с небес на землю

Одна заветная печать в документе разрушила грандиозные планы и довела до отчаяния главную модницу отечественного шоу-бизнеса.



Молодая супруга Евгения Петросяна привыкла ни в чем себе не отказывать. Татьяна Брухунова давно закрепила за собой статус одной из самых обсуждаемых персон светской хроники. Девушка регулярно демонстрирует подписчикам экстравагантные наряды, скупает люксовые сумки и не мыслит своей жизни без эстетики. Казалось, перед ней открыты все двери, а статус жены долларового миллионера гарантирует беспрепятственный доступ к любым благам. Но на этот раз отлаженная система дала жесткий сбой.



Избранница именитого юмориста планировала устроить себе роскошный отпуск вдали от семейных забот, детских пеленок и столичной суеты. Брухунова жаждала покинуть Россию ради заветной поездки в Италию. В Милане намечался грандиозный модный уик-энд. Татьяна предвкушала, как будет прогуливаться по дорогим бутикам, пить утренний кофе с видом на знаменитый Дуомо и обсуждать последние тренды в компании таких же обеспеченных и прекрасных подруг.

Однако амбициозным планам не суждено было сбыться. Европейские дипломаты проявили неожиданную холодность и спустили светскую львицу с небес на землю. Консульство Италии ответило категоричным отказом.

В своем личном блоге расстроенная знаменитость поделилась болью с поклонниками. На опубликованных видеокадрах Татьяна предстала в своем фирменном стиле: массивные солнцезащитные очки, закрывающие половину лица, и причудливый вязаный тюрбан на голове. Голос девушки дрожал от нескрываемой обиды. Она призналась, что подобное фиаско потерпела впервые за всю свою богатую историю путешествий. Тринадцать лет Брухунова беспрепятственно колесила по Европе, оставляя круглые суммы в модных домах Парижа и Милана. И вот теперь ее просто выставили за дверь.

"Мне не дали визу. Без оснований, без объяснений просто вернули чистый паспорт", — пожаловалась супруга Евгения Петросяна прямо на ходу, гуляя по осенним улицам.

Никаких сопроводительных писем или просьб донести дополнительные справки. Консулы даже не стали утруждать себя объяснениями причин. Моднице просто вернули пустой документ без заветной шенгенской наклейки. Для человека, который привык к высочайшему уровню сервиса, такой холодный прием стал настоящим ударом по самолюбию. Девушка не стала скрывать своих эмоций и честно заявила, что крайне расстроена таким несправедливым поворотом событий.

Теперь жаждущей европейского лоска Татьяне придется распаковывать чемоданы и срочно менять планы. Вместо миланских подиумов ее ждут привычные московские реалии. Впрочем, поклонники уверены, что Евгений Ваганович найдет способ утешить расстроенную жену. Возможно, вместо Италии пара отправится на курорты дружественных стран, где состоятельным российским туристам всегда рады. А пока Брухуновой остается лишь выгуливать свои дизайнерские наряды на столичных бульварах и надеяться, что когда-нибудь модная Европа снова станет для нее доступной.