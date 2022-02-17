Допинг-скандал с фигуристкой Валиевой Разборки Бузовой и Бородиной Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Зачем Лановой оставался с юной Куликовой один на один в аудитории: признание звезды "Склифосовского"
Принц Гарри решил бросить Меган Маркл ради дорогой женщины
"Целуются взасос с мужиками": поменявшему пол Дроботенко досталось
Прозревшая Гурцкая поведала о своем состоянии: Чувствую себя нормальной
партнеры
Четверг
17 февраля
Лента новостей
21:52
Лукашенко призвал Зеленского перестать "танцевать под дудку сидящих за океаном командиров"
21:49
Боксер из Саратова избил возлюбленную за просьбу о помощи
21:35
В подмосковном Домодедово мужчина напал с кулаками на пассажирку маршрутки
21:13
Исколотая Андреева подвергла себя жутким испытаниям: Живого места нет
21:08
В Марий Эл произошло страшное ДТП: есть погибшие
20:36
Байден озвучил новый срок "вторжения" России на Украину
20:33
"Вот и все. Убили": Тарасова пришла в ужас после трагедии Валиевой
20:12
В Нижнекамске мужчины жестоко избили соседей: Разодранная губа, гематомы и заплывшие глаза
19:51
Угодивший в скандал с наследством Баталова Цивин свалил все на Дрожжину: Минирует и отнимает квартиры
19:51
Растянувшая "рогатку" Волочкова повторила трюк известного плейбоя
19:31
Российские власти намерены взять мигрантов на стройках под жесткий контроль
19:19
"Невероятные": Плотские утехи Янковского и Пожарской в годовщину свадьбы взорвали Сеть
18:54
Воля заговорил о разводе с пережившей насилие Утяшевой
18:33
Добровольная бездетность: почему россияне отказываются заводить детей
18:19
"Кукушка у меня поехала": Зверски избитая мужем Сябитова вывалила секрет
18:12
"Глазам не верю": в пышной особе с желтыми зубами не признали Марию Голубкину
18:04
У Валиевой вырвали золото из рук: почему плакала Тутберидзе
18:00
Я ненавижу спорт!: Проигравшая Трусова закатила публичную истерику и зареклась выходить на лед
17:38
Мистика или обычная рассеянность? Почему в доме часто теряются и ломаются вещи
17:23
"Аж язык весь белый": Намокшей под душем Бузовой "подлизала" коллега
17:21
"Я продолжаю лечиться": пережившая домашнее насилие Утяшева рассказала о страшном
17:17
Захватывает все тело: неизлечимо больной Аверин из "Склифосовского" боится беспомощного состояния
17:17
На заваленной могиле Мягкова не обнаружили памятника
16:59
"Сидел, аферист, террорист": Битая мужем Сябитова пнула Волочкову за неумелый выбор любовника
16:37
"Любовь зла, полюбишь и козла": за что хвалят и ругают сериал "Холодные берега. Возвращение"
16:36
Неудачливая телеведущая Загитова собралась на сцену: Могу стать актрисой
16:31
Лавров призвал Зеленского не волноваться из-за переговоров России и Запада
16:20
Деньги текут рекой: Тодоренко шокировала размером зарплаты
16:02
"Я не виновата!": Валерия выбрала другого после поступка забывшего о ней Пригожина
15:59
"Просто радуешься": Схватившаяся за стакан разведенка Лазарева показала важного мужчину
15:41
"Лещей надаю!": Заведенная Гузеева схватила за горло вечную соперницу
15:41
Истосковавшаяся Арзамасова устроила Авербуху горячий прием: Как будто два года не был
15:38
Лукашенко заявил о готовности разместить в Белоруссии "сверхъядерное оружие"
15:27
"Поплыло" лицо и мешки под глазами: у Певцова за трибуной заподозрили болезнь
15:26
"На этом все": Сраженный страшным недугом Соседов поставил точку
15:21
Высунувшую язык от удовольствия Стриженову застукали с прибором мужика внутри: Творит чудеса!
15:20
В 14 лет была с Чадовым, в 16 спивалась со Шнуровым, кинула двоих мужей: с кем крутила романы Акиньшина
15:19
"Прелесть!": Вывалившая грудь звезда "Бригады" возбудила народ
15:17
"Вертит жопой": вернувшейся в театр Бузовой дали под дых
15:11
Раскрыты пугающие детали внезапной смерти Утяшевой: Пена изо рта, язык выпал
14:44
Счастливую Кабаеву поздравляют с беременностью
14:42
Люди массово скупают квартиры в Москве
14:42
"Еще одна Волочкова!": Севшая в раскоряку Ковальчук сверкнула интимным бугорком
14:41
"Невеста!": Литвинову в свадебном платье сняли с горячим полуголым "женихом"
14:36
Размазня и неженка: Ургант жестко высмеял Бондарчука
14:26
Раздвинувшая ноги Нинидзе придавила задом полуголого Виторгана
14:05
"Больно!": Прикованная к коляске Тарасова кричит о своем горе
14:03
Реальные доктора надорвали животы от смеха из-за ляпов в сериале "Склифосовский"
14:01
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
13:53
"Унялись обе! ": Солнцев вмазал скандалящим Бузовой и Бородиной
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это смешно": Бузова поиздевалась над безработным Тарасовым
"Стирает грань между мужским и женским": по любителю экспериментов Киркорову жестко прошлись
Потеряв родных, решил уйти в монахи и переписать все на церковь: как живет Дмитрий Дюжев
"Хоть 15-летнюю девочку играть": пенсионерка Долина теперь выглядит младше и свежее дочери
"Моя жизнь зашла в тупик и дальше делать нечего": безутешная Малышева прорыдала всю ночь
Откачавшая жир 57-летняя Апина нашла повод для гордости: Хочется показать, какая у меня задница
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Спорт
"Вот и все. Убили": Тарасова пришла в ужас после трагедии Валиевой

"Вот и все. Убили": Тарасова пришла в ужас после трагедии Валиевой

15-летней Камиле Валиевой в последнее время пришлось хлебнуть немало горя.
прочитано 638 раз

Чуть больше недели назад стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. После этого российская фигуристка оказалась в центре громкого скандала. Несмотря на негатив и всевозможные препятствия, юная спортсменка изо всех сил продолжала тренироваться и добилась разрешения продолжить участие в играх. По итогам короткой программы Валиева даже лидировала среди конкуренток. Сегодня же стало известно, что у спортсменки буквально вырвали медаль из рук – в личном турнире она заняла лишь четвертое место.

ПО ТЕМЕ

У Валиевой вырвали золото из рук: почему плакала Тутберидзе

Новые проверки: Допинг-скандал с Валиевой получил продолжение

Сюжеты Олимпиада

Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова понимает, что для юной фигуристки такой результат – настоящая трагедия. Женщина пришла в ужас от того, что сделали с талантливой и трудолюбивой спортсменкой.

"Если бы вашего ребенка вот так били целую неделю, он бы справился? Вот и все. Убили," – резко заявила потрясенная Тарасова.

Как сообщил телеканал "360", Валиева получила 141,93 балла. Во время проката девушка упала, чем была очень расстроена. Первое место досталось Анне Щербаковой, которая по итогам короткой программы следовала за Камилой Валиевой. Ситуация получилась очень драматичной. Даже Этери Тутберидзе после случившегося расплакалась на глазах у всех.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что допинг-скандал с Камилой Валиевой получил продолжение – организованы новые проверки.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: FTP / www.globallookpress.com
Автор: 17 февраля 2022, 20:33 Источник: 360 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Татьяна Тарасова в элегантном шарфе увезла домой красавца "Орфея"

комментарии

Ответить:

Гость961034
Пожаловаться Ответить
наградите камилу дома -дайте ей все она отбатрачила так дитя унизить-по ходу спецом падала чтоб щербакова медаль получила-тренера недоговаривают будто люди не видят что камила ваще не причем с допингом-слава камиле
игорь
Пожаловаться Ответить
учится пусть идут в школу а не кататься прогуливая уроки
Гость32325
Пожаловаться Ответить
Пусть за все ответит "великий" тренер Тутберидзе!
Читать все комментарии

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

В 14 лет была с Чадовым, в 16 спивалась со Шнуровым, кинула двоих мужей: с кем крутила романы Акиньшина

Бурная личная жизнь звезды
Шоу-бизнес

Раскрыты пугающие детали внезапной смерти Утяшевой: Пена изо рта, язык выпал

О трагедии рассказала дочь
Шоу-бизнес

Кость в горле: со скандалом покинувший "Моссовет" Домогаров вбил последний гвоздь в крышку театра

Печальный конец
Шоу-бизнес

Раздвинувшая ноги Нинидзе придавила задом полуголого Виторгана

Пара показала интимные ласки

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году
Удачные дни для стрижки в 2022 году

Здоровье

Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
Хирург дал рекомендации по предотвращению тромбоза после COVID-19
В России вновь выявили свыше 180 тысяч новых случаев COVID-19
"Умирают от отсутствия ухода": врач Нурисламов рассказал об ужасных условиях в ковидной реанимации

Спорт

"Вот и все. Убили": Тарасова пришла в ужас после трагедии Валиевой
У Валиевой вырвали золото из рук: почему плакала Тутберидзе
"Больно!": Прикованная к коляске Тарасова кричит о своем горе
Новые проверки: Допинг-скандал с Валиевой получил продолжение

Регионы

Боксер из Саратова избил возлюбленную за просьбу о помощи
В Нижнекамске мужчины жестоко избили соседей: Разодранная губа, гематомы и заплывшие глаза
Буйный мужчина расписал кровью стены подъезда любовницы в Ленобласти
В Орехово-Зуево мужчина убил возлюбленную ножом
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+