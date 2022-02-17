"Вот и все. Убили": Тарасова пришла в ужас после трагедии Валиевой

15-летней Камиле Валиевой в последнее время пришлось хлебнуть немало горя.

Чуть больше недели назад стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. После этого российская фигуристка оказалась в центре громкого скандала. Несмотря на негатив и всевозможные препятствия, юная спортсменка изо всех сил продолжала тренироваться и добилась разрешения продолжить участие в играх. По итогам короткой программы Валиева даже лидировала среди конкуренток. Сегодня же стало известно, что у спортсменки буквально вырвали медаль из рук – в личном турнире она заняла лишь четвертое место.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова понимает, что для юной фигуристки такой результат – настоящая трагедия. Женщина пришла в ужас от того, что сделали с талантливой и трудолюбивой спортсменкой.

"Если бы вашего ребенка вот так били целую неделю, он бы справился? Вот и все. Убили," – резко заявила потрясенная Тарасова.



Как сообщил телеканал "360", Валиева получила 141,93 балла. Во время проката девушка упала, чем была очень расстроена. Первое место досталось Анне Щербаковой, которая по итогам короткой программы следовала за Камилой Валиевой. Ситуация получилась очень драматичной. Даже Этери Тутберидзе после случившегося расплакалась на глазах у всех.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что допинг-скандал с Камилой Валиевой получил продолжение – организованы новые проверки.