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Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

  • Дата рождения: 13 февраля 1947
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Водолей
  • Жена/Муж: Женский
  • Дети: Нет

Татьяна Тарасова родилась в спортивной семье. Ее отец, Анатолий Владимирович – хоккеист, футболист и тренер, возглавляемая им сборная страны девять лет подряд, с 1963 года, была бессменным победителем международных соревнований, мама, Нина Григорьевна, как и муж окончившая высшую школу тренеров, – преподаватель физкультуры.

Ее воспитывали по-спартански, как мальчика. В 4 года отец простым, но действенным способом научил ее плавать – бросил в море, а в 5 лет – отправил на каток. Ежедневно, до школы, в любую погоду и любое время года она должна была делать зарядку и бегать во дворе дома. Вместе с мальчишками Таня играла в хоккей, имела спортивный разряд по прыжкам в воду, с 6 лет самостоятельно, без провожатых, ездила на тренировки.

С 1964 по 1966 год Тарасова успешно выступала в паре с Георгием Проскуриным. На Чемпионате СССР в 1964 году они заняли 3 место, через год – стали вторыми, а в 1966-м году стали победителями Зимней Универсиады, международных соревнований среди студентов. Но полученная вскоре травма не позволила ей продолжить выступления в качестве фигуристки.С 19-летнего возраста девушка занялась тренерской работой.В 1974 году она поступила в Институт физической культуры, который окончила в 1979 году. Среди ее воспитанников были такие известные пары как Жаркова-Карпоносов, Моисеева-Миненков, Роднина-Зайцев, Бестемьянова-Букин, Романова-Ярошенко и многие другие знаменитые спортсмены.В интервью Татьяна Тарасова не раз отмечала, что считает день, когда к ней в секцию попали будущие звезды фигурного катания Ирина Роднина и Александр Зайцев, наиболее удачным в творческой биографии. Спортсмены пришли к молодому и рискованному тренеру получить навыки и опыт. Фигуристы были уверенны, что Тарасова поможет раскрыть в них больший потенциал. После пройденных трудностей и взаимного непонимания результат оказался гораздо лучше, чем ожидали. Звездная пара просто летала надо льдом под ошеломляющую музыку.

В 1983 году Тарасова основала ледовый театр «Все звезды». Идею его создания ей подсказал супруг, выдающийся пианист и педагог Владимир Крайнев. Там она работала над постановкой масштабных спектаклей на льду с известными фигуристами и в качестве балетмейстера, исполнив свою давнюю мечту, и как режиссер, и как тренер. Проект просуществовал в течение 14 лет.

С первым мужем Татьяна Анатольевна прожила совсем мало времени. Спустя 2 года семейной жизни супруги решили, что отношения пора прекратить. Развод прошел тихо и мирно.

Спортсмен Василий Хоменков – второй избранник Татьяны, трагически погиб в 1976 году. В третий раз Татьяна вышла замуж за пианиста Владимира Крайнева. Спортсменка обожала талантливого мужа и могла часами говорить о достижениях музыканта. Супруг Тарасовой трудился и жил в Ганновере, где у него было много учеников. Больше трех десятков лет счастливого замужества принесли только радость. Но, к сожалению, дети у супругов так и не появились.

29 апреля 2011 года Владимир Крайнев умер после того, как перенес тяжелую болезнь.

Татьяна Анатольевна в 2001 году выпустила автобиографическую книгу «Красавица и чудовище».

В 2005 году Татьяна Тарасова была назначена тренером-консультантом Федерации фигурного катания России.

Была председателем жюри ряда телевизионных шоу Первого канала :«Звёзды на льду", «Ледниковый период»,«Лёд и пламень».

21 марта 2008 года, в дни проведения Чемпионата мира в Гётеборге, Тарасова была введена в Зал Славы мирового фигурного катания.

Летом того же года под руководством Татьяны Анатольевны начала тренироваться чемпионка мира 2008 года японка Мао Асада. После Олимпийских игр 2010 года, где Мао завоевала серебряную медаль, и чемпионата мира, который она выиграла, это сотрудничество было прекращено.

Зимой 2011 года под руководством Татьяны Тарасовой на ледовой сцене был поставлен спектакль по мотивам сказки Шарля Перро «Спящая красавица».

В 2017 году состоялся юбилей Татьяны Тарасовой под названием «Татьяна Тарасова. Юбилей в кругу друзей. 7:0», который отмечали в «Лужниках». Желающих поздравить с 70-летием знаменитого тренера оказалось столько, что организаторам пришлось создавать сразу три шоу. На юбилейный вечер прибыли олимпийские чемпионы из разных стран мира, представлены сразу несколько поколений фигуристов.

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