Новые проверки: Допинг-скандал с Валиевой получил продолжение

Допинг-скандал с участием 15-летней Камилы Валиевой не окончен. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку к дальнейшему участию в Олимпиаде, а Международный олимпийский комитет (МОК) делает все, чтобы фигуристку отстранили от предстоящих Игр.



Теперь же на допинг проверили Анну Щербакову и Александру Трусову. Девушки сдали тест, который не показал наличия в их организмах запрещенных веществ.

15 февраля российские фигуристки представили короткую программу. Несмотря на большое давление со стороны публики, Камила Валиева показала лучший результат, Анна Щербакова заняла второе место, а Александра Трусова – четвертое.

Напомним, ранее Камила Валиева высказалась о громком деле с допингом, отметив, что очень переживает. Ранее "Дни.ру" писали о том, что на тренировке короткой программы спортсменка рухнула на лед. К частью, на выступлении фигуристке удалось взять себя в руки и показать свое мастерство.

Ранее стало известно, как запрещенное вещество триметазидин попало в организм фигуристки. Как оказалось, оно проникло в ее организм с продуктом, который употреблял ее дедушка. Представитель МОК отметил, что именно этот факт повлиял на отмену временного отстранения фигуристки от выступления на Олимпиаде в Пекине. Из-за нервного напряжения Камила Валиева недавно не сдержала эмоций и расплакалась на плече у тренера – Этери Тутберидзе.

