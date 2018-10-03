Татьяна Тарасова в элегантном шарфе увезла домой красавца "Орфея"

В столице назвали имена победителей премии ТЭФИ – 2018 за высшие достижения в области телевизионных искусств. Торжественная церемония прошла в Московском театре мюзикла. Красную дорожку мероприятия омрачил непрекращающийся дождь. Гости, среди которых было множество знаменитостей, прятались под зонтами и старались побыстрее проскользнуть в теплое помещение. Несмотря на непогоду, около входа в театр собралось множество зевак, которые приветствовали участников премии аплодисментами.

Зрители обратили внимание на заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову в элегантном изумрудном шарфе. Наставница пришла на вручение в отличном расположении духа. Она как будто предчувствовала победу. Татьяна Анатольевна стала гордой обладательницей статуэтки бронзового "Орфея" , победив в номинации "Лучший ведущий спортивной программы/спортивный комментатор".