Три года назад на стадионе "Фишт" грандиозным шоу открылась зимняя Олимпиада
Международный олимпийский комитет разрешил двум украинским спортсменам защищать цвета российского флага
Праздник спорта в 2016 году может принять столица России, считают в Государственной думе
Страна будет отмечать годовщину Олимпиады в Сочи и День зимних видов спорта 7 февраля
Волейболисты сборной Франции оригинально поздравили российских коллег с выходом на Олимпиаду-2016
Министр спорта России планирует провести переговоры с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом
Глава Международного олимпийского комитета сообщил, что спортсмены-беженцы будут выступать под флагом МОК
Конечная стоимость дома в Олимпийском парке города Сочи составила порядка девяти миллионов рублей
Причиной отставки чиновника послужил скандал вокруг стоимости нового олимпийского стадиона
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году не будет ни зимними, ни жаркими, ни твоими