У Валиевой вырвали золото из рук: почему плакала Тутберидзе

17 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине спортсмены представили произвольную программу в женском одиночном катании.



Сразу три российских фигуристки представили произвольные программы на Олимпиаде-2022 в Пекине. Анна Щербакова завоевала золотую медаль. Серебро взяла россиянка Александра Трусова, а бронзу – представительница Японии Каори Сакамото, сообщает RT.

Лидировавшая после короткой программы Камила Валиева на этот раз оказалась лишь четвертой. Таким образом получилось, что золото словно вырвали из ее рук. Это было очень драматично. Было заметно, что спортсменка расстроена. Валиева два раза упала во время произвольной программы. Тройной аксель и четверной тулуп она сделала с ошибкой.

Стоит отметить, что после короткой программы Камила Валиева обгоняла Анну Щербакову всего на один балл с небольшим, и именно в этом противостоянии случился переломный момент.



Анна Щербакова и Камила Валиева на официальных соревнованиях встречались лишь три раза, и два раза Валиева лидировала. Но первая очная встреча оставила ее позади.

Стоит отметить, что Щербакова обладает несгибаемой волей и умением выдавать максимум в самый сложный момент. Все прекрасно помнят, как для выхода на лед фигуристке приходилось нюхать нашатырь.

После победы Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине тренер Этери Тутберидзе расплакалась на глазах у всех. Такое увидишь нечасто, а значит, она не ожидала ее победы.