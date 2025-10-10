Топ-покупки "Краснодара": за кого клуб выложил больше 10 млн евро

Лето-2025 прошло для "Краснодара" под знаком новых лиц: Дуглас Аугусто и Гаэтан Перрин обошлись клубу в 11,5 млн евро. Но в восьмерку самых дорогих трансферов в истории "быков" эти сделки даже не попали.

Вспомним трех игроков, за которых южане действительно выкладывали внушительные суммы. Данные взяты с футбольного портала Transfermarkt.

Джон Кордоба — 20 млн евро

Колумбиец остаётся самой громкой покупкой в истории клуба. Летом 2021 года южане вытащили его из «Герты» за 20 млн евро. И не прогадали.

Уже в первом сезоне Кордоба разогнался: 11 очков по системе «гол+пас» за 16 матчей. Дальше — только больше. Сегодня у форварда свыше 125 игр и более 90 результативных действий в футболке «быков».

Неудивительно, что именно с ним «Краснодар» взял первое чемпионство в истории — в сезоне-2024/2025. В новом розыгрыше команда снова идет за золотом.

Реми Кабелла — 12 млн евро

В 2019-м «Краснодар» купил француза у «Сент-Этьена» за 12 млн евро. Ожидания были запредельные: клуб рассчитывал, что Кабелла станет мотором атаки и выведет команду на новый уровень.

Но карьера пошла не так. Травмы не отпускали хавбека: в первом сезоне он сыграл всего 12 матчей, во втором — около 30, но без ярких результатов. Итог — расторгнутый контракт уже в середине третьего сезона.

Сейчас Кабелла играет за «Олимпиакос», а для «Краснодара» его трансфер остаётся скорее сожалением, чем гордостью.

Кевин Кастаньо — 11,3 млн евро

Зимой 2024-го «Краснодар» снова обратил внимание на колумбийца и купил Кастаньо за 11,3 млн евро. Полузащитника сразу рассматривали как опору центра поля.

Однако реальность оказалась другой. За год он провел всего 32 матча, после чего клуб отпустил игрока в «Ривер Плейт». Аргентинцы заплатили 12,6 млн. Формально «быки» даже вышли в небольшой плюс. Но болельщики все равно ждали большего.