Пятница 10 октября

Дни.ру
Топ-покупки "Краснодара": за кого клуб выложил больше 10 млн евро

Топ-покупки "Краснодара": за кого клуб выложил больше 10 млн евро
85

Лето-2025 прошло для "Краснодара" под знаком новых лиц: Дуглас Аугусто и Гаэтан Перрин обошлись клубу в 11,5 млн евро. Но в восьмерку самых дорогих трансферов в истории "быков" эти сделки даже не попали.

Вспомним трех игроков, за которых южане действительно выкладывали внушительные суммы. Данные взяты с футбольного портала Transfermarkt.

Джон Кордоба — 20 млн евро

Колумбиец остаётся самой громкой покупкой в истории клуба. Летом 2021 года южане вытащили его из «Герты» за 20 млн евро. И не прогадали.

Уже в первом сезоне Кордоба разогнался: 11 очков по системе «гол+пас» за 16 матчей. Дальше — только больше. Сегодня у форварда свыше 125 игр и более 90 результативных действий в футболке «быков».

Неудивительно, что именно с ним «Краснодар» взял первое чемпионство в истории — в сезоне-2024/2025. В новом розыгрыше команда снова идет за золотом. Букмекер «Винлайн» оценивает шансы с коэффициентами от 2.90 (вероятность 34%). Чтобы ознакомиться с котировками на остальных участников лиги, достаточно скачать «Винлайн» на телефон. У этого букмекера понятная навигация, и вы быстро найдете ставки на то, что вам нужно.

Реми Кабелла — 12 млн евро

В 2019-м «Краснодар» купил француза у «Сент-Этьена» за 12 млн евро. Ожидания были запредельные: клуб рассчитывал, что Кабелла станет мотором атаки и выведет команду на новый уровень.

Но карьера пошла не так. Травмы не отпускали хавбека: в первом сезоне он сыграл всего 12 матчей, во втором — около 30, но без ярких результатов. Итог — расторгнутый контракт уже в середине третьего сезона.

Сейчас Кабелла играет за «Олимпиакос», а для «Краснодара» его трансфер остаётся скорее сожалением, чем гордостью.

Кевин Кастаньо — 11,3 млн евро

Зимой 2024-го «Краснодар» снова обратил внимание на колумбийца и купил Кастаньо за 11,3 млн евро. Полузащитника сразу рассматривали как опору центра поля.

Однако реальность оказалась другой. За год он провел всего 32 матча, после чего клуб отпустил игрока в «Ривер Плейт». Аргентинцы заплатили 12,6 млн. Формально «быки» даже вышли в небольшой плюс. Но болельщики все равно ждали большего.

10 октября 2025, 08:01
Дни.ру

Кирилл Александров и Дарья Прусакова: "В Кремле воспринимаешь турнир как бал"

Кирилл Александров и Дарья Прусакова: "В Кремле воспринимаешь турнир как бал"
25 октября 2025 года на главном паркете страны в Кремлевском Дворце зрителей ожидают много танцев! Состоится 8-ой турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Будет разыграно четыре Кубка Кремля в европейской и латиноамериканской программах среди любителей, профессионалов и Про-Эм пар. Организатор – президент Российского Танцевального Союза, президент Евро-Азиатского Танцевального Совете (EADC), заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов. Совсем недавно сложившийся дуэт Кирилла Александрова и Дарьи Прусаковой примет участие в турнире профессионалов по латиноамериканской программе.

Каковы проблемы регулирования для бизнеса, принимающего Биткойн?

Каковы проблемы регулирования для бизнеса, принимающего Биткойн?
Биткойн произвел революцию в том, как бизнес думает о платежах, инвестициях и финансовой свободе. Благодаря своей децентрализованной природе и безграничной функциональности Биткойн предлагает компаниям захватывающие возможности для расширения своего присутствия. Однако наряду с преимуществами возникают и серьезные проблемы, особенно в нормативно-правовой сфере. Понимание этих препятствий имеет важное значение для предприятий, рассматривающих возможность внедрения Биткойна.

Евгений Никитин и Анастасия Милютина: Танцевать в Кремле – ни с чем не сравнимые ощущения!

Евгений Никитин и Анастасия Милютина: Танцевать в Кремле – ни с чем не сравнимые ощущения!
19 октября в Государственном Кремлевском дворце в шестой раз состоится турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов.

Станислав Попов: "Нас ждет незабываемый Кубок Кремля"

Станислав Попов: "Нас ждет незабываемый Кубок Кремля"
19 октября 2024 г. Государственный Кремлевский Дворец гостеприимно принимает в шестой раз "Кубок Кремля – Гордость России!" – турнир по спортивным бальным танцам! Кубок Кремля – главный турнир сезона в России, проходящий в статусе "по приглашению".

"Гэлакси – Кубок Кремля": танцевальный мост китайско-российской дружбы

"Гэлакси – Кубок Кремля": танцевальный мост китайско-российской дружбы
2024–2025 годы объявлены годами культуры России и Китая для развития и расширения двухсторонних связей. Президент Российского танцевального союза (РТС), народный артист России Станислав Попов особенно в последние пять лет активно контактирует с китайскими организациями по спортивным бальным танцам: лучшие китайские пары, а это обязательно чемпионы, приглашаются к участию в кремлевских турнирах – Кубок мира, "Кубок Кремля – Гордость России!", а лучшие российские пары выступают в многочисленных китайских соревнованиях и с удовольствием принимают приглашения и работают с китайскими танцорами в тренировочных лагерях, устраивают мастер-классы и показательные выступления. Июль 2024 стал особенным в данной сфере сотрудничества.

