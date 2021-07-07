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Спорт
"Даже на Рудковскую так не смотрит!": Плющенко заподозрили в нетрадиционной ориентации

"Даже на Рудковскую так не смотрит!": Плющенко заподозрили в нетрадиционной ориентации

Фанаты увидели, как Евгений Плющенко флиртует со знаменитым фигуристом, который является открытым геем.
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Евгений Плющенко и Яна Рудковская уже давно вместе. Пара воспитывает двоих сыновей, и у фанатов не было сомнений, что фигурист и продюсер счастливы в браке. Но посмотрев одно видео, поклонники начали подозревать, что в семье знаменитостей не все гладко.

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 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Сомнения породили кадры, опубликованные в одном из фан-сообществ Плющенко. На них видно, как Евгений нежно смотрит на фигуриста Джонни Вейра, обнимает его на льду и щипает за ягодицу. Интернет-пользователи сочли это за флирт и теперь думают, что у супруга Рудковской нетрадиционная ориентация.

Фанаты отметили, что Плющенко никогда так себя не вел со своей супругой. По крайней мере, прилюдно. "Он даже на Рудковскую так никогда не смотрел!", "Каминг-аут? Неожиданный поворот", "Он что, того?!", – удивились поклонники олимпийского чемпиона.

Напомним, осенью прошлого года благодаря суррогатной матери на свет появился сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсений. Недавно родители крестили мальчика. Продюсер поделилась множеством кадров, сделанных в день таинства. На некоторых снимках поклонники смогли разглядеть, как выглядит маленький сын знаменитостей.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 15:08 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

На грани: вскрылись серьезные проблемы в отношениях Рудковской и Плющенко

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