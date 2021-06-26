Рудковская впервые показала лицо сына от суррогатной матери

Накануне младшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсению исполнилось девять месяцев.

На прошлой неделе Яна Рудковская крестила младшего наследника. Для семьи это событие стало настоящим праздником, которое отметили с размахом. В инстаграм-аккаунте продюсера появилось множество снимков, сделанных во время торжества. Но ни на одном из них невозможно разглядеть, как выглядит малыш Арсений.

Накануне Рудковская, опубликовав видео с крестин, перестала скрывать внешность младшего сына. На кого похож мальчик, поклонники Яны пока гадают. Арсений еще очень маленький для того, чтобы делать такие выводы. "Пусть Бог благословит этого ангелочка и его семью", – написала фанатка под видео.

Кстати, интернет-пользователи советуют Рудковской и Плющенко обзавестись дочерью. "Девочку братишкам надо!", "Нужна девочка! Кому же тогда передавать шикарный гардероб", "Одни мужчины вокруг вас Яна! Счастливая!", – высказались фолловеры.

Напомним, ранее сын Яны Рудковской Саша, более известный как Гном Гномыыч, похвастался дорогим подарком. Родители подарили мальчику детский электрический мотоцикл. Фотографией своего долгожданного "кроссового мотика" наследник продюсера и фигуриста поделился в своем инстаграм-аккаунте.