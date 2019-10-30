На грани: вскрылись серьезные проблемы в отношениях Рудковской и Плющенко

Судя по "Инстаграм" Яны Рудковской, она, как Максим Петрович в грибоедовском "Горе от ума", "не то на серебре, на золоте едала, и сто человек к услугам". "Яна вышла из неблагоприятных условий, а ведет себя, как королева", – мудро заметила Ксения Собчак, рассказывая о проекте..
"У нее с мужем сейчас все не очень хорошо, есть проблемы, – неожиданно сообщила продюсер. – Не знаю, насколько корректно говорить об этом, не обсудив с Яной, но я знаю, что у них сейчас очень сложный момент".
В проекте Яна расскажет и про знакомство с Евгением, и про конфликт с бывшим мужем. "Женя на 26 лет младше, чем Виктор Николаевич, – сказала Рудковская. – Последний же забрал у меня детей, спрятал их в Калмыкии и сказал им, что у них нет мамы. Представляете, каково это в шесть лет узнать, что у тебя нет мамы? Жестко, дико, мерзко до мозга костей!".
После просмотра первой серии "Яна-супер" корреспондент "Дни.ру" спросил Рудковскую, действительно ли ее сегодняшние семейные отношения переживают серьезный кризис и находятся на грани. "У нас, как и у любой семьи, есть разные этапы, – уверила Яна. – Но мы настолько любим друг друга, что все сложные, проблемные моменты проходим достойно. А там уже будет видно".
"На каком-то этапе реалити "Яна-супер" нас с Женей это шоу немного поссорило, – продолжает Рудковская. – Но в конечном итоге нас очень сблизило. Например, есть проблема в жизни, которую мы сейчас решаем, и я была удивлена тому, как Женя повел себя. Возможно, благодаря этому проекту наша мечта осуществится". Рудковская не стала вдаваться в подробности, но знакомые пары шепчутся, что, возможно, пара планирует появление еще одного ребенка.
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