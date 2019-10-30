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На грани: вскрылись серьезные проблемы в отношениях Рудковской и Плющенко

Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото: www.globallookpress.com
На телеканале "СУПЕР!" 9 ноября стартует 12-серийное релиати-шоу "Яна-супер". Жизнь самого известного продюсера страны, ее родных и друзей будет показана без глянца и ретуши. Скандалы, слезы, стычки, проблемы – что называется, богатые тоже плачут. Продюсирует проект Ксения Собчак, которой к формату реалити-шоу не привыкать.
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Судя по "Инстаграм" Яны Рудковской, она, как Максим Петрович в грибоедовском "Горе от ума", "не то на серебре, на золоте едала, и сто человек к услугам". "Яна вышла из неблагоприятных условий, а ведет себя, как королева", – мудро заметила Ксения Собчак, рассказывая о проекте..

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

"У нее с мужем сейчас все не очень хорошо, есть проблемы, – неожиданно сообщила продюсер. – Не знаю, насколько корректно говорить об этом, не обсудив с Яной, но я знаю, что у них сейчас очень сложный момент".

Ксения Собчак и Яна Рудковская. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

В проекте Яна расскажет и про знакомство с Евгением, и про конфликт с бывшим мужем. "Женя на 26 лет младше, чем Виктор Николаевич, – сказала Рудковская. – Последний же забрал у меня детей, спрятал их в Калмыкии и сказал им, что у них нет мамы. Представляете, каково это в шесть лет узнать, что у тебя нет мамы? Жестко, дико, мерзко до мозга костей!".

После просмотра первой серии "Яна-супер" корреспондент "Дни.ру" спросил Рудковскую, действительно ли ее сегодняшние семейные отношения переживают серьезный кризис и находятся на грани. "У нас, как и у любой семьи, есть разные этапы, – уверила Яна. – Но мы настолько любим друг друга, что все сложные, проблемные моменты проходим достойно. А там уже будет видно".

Ксения Собчак и Яна Рудковская. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

"На каком-то этапе реалити "Яна-супер" нас с Женей это шоу немного поссорило, – продолжает Рудковская. – Но в конечном итоге нас очень сблизило. Например, есть проблема в жизни, которую мы сейчас решаем, и я была удивлена тому, как Женя повел себя. Возможно, благодаря этому проекту наша мечта осуществится". Рудковская не стала вдаваться в подробности, но знакомые пары шепчутся, что, возможно, пара планирует появление еще одного ребенка. 

Автор: 30 октября 2019, 15:50
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Кому это ...овно надо?
Мариша
Ответить
Кто смотрит эти передачи? Что в них такого? Очередная мыльная опера про жизнь неинтересной особы.
Как же они себя любят, все хотят выставить на показ. И лживые слезы, и искуственные улыбки, и притворство. Фу.......
Только и знают, что пиарить себя. Боятся, что забудут?
Не вызывают симпатию.
Василий
Ответить
Две прош-ки!!! Зачем они нам нужны эти убогие тетки???
Жанна
Ответить
Достали эти богатенькие своими проблемами, своей любовью!!!
1

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