Попавшая в инвалидное кресло Тарасова вызвала шок

74-летняя Татьяна Тарасова появилась на светском мероприятии в инвалидной коляске.

Заслуженный тренер сегодня посетила Московскую консерваторию, где проходило вручение знаменитой премии Олега Янковского "Творческое открытие". На мероприятие Татьяна Тарасова приехала на машине, из которой ее пересадили в инвалидную коляску.

Еще семь лет назад бывшая спортсменка перенесла операцию на позвоночнике, после чего стала чувствовать себя гораздо лучше. Однако в последнее время здоровье Тарасовой вновь ухудшилось. В прошедшем сезоне Татьяна Анатольевна даже перестала приезжать на спортивные соревнования, чем очень огорчила и спортсменов, и зрителей. Теперь она и вовсе не может ходить самостоятельно. На премии тренера в коляске сопровождала ее бессменная помощница Аделина – об этом сообщила "Экспресс газета".

Несколько лет назад Татьяна Анатольевна и сама была удостоена премии Олега Янковского, вероятно, поэтому женщина не захотела пропустить столь важное культурное событие. Вид сильной женщины в инвалидном кресле произвел на поклонников удручающее впечатление, но они еще надеются, что заслуженный тренер все же вновь встанет на ноги.

Напомним, что у заслуженного тренера нет своих детей, поэтому помогать ей вынуждены другие люди. Ранее "Дни.ру" сообщали, почему отсутствие собственных собственных наследников не расстраивает Татьяну Тарасову.