Бездетная Тарасова плюнула в отпрысков своих подруг

Татьяна Тарасова стала новой гостьей шоу "Судьба человека".

Тренер рассказала Борису Корчевникову, что вышла замуж за пианиста Владимира Крайнева спустя неделю после знакомства. По словам гостьи программы, они влюбились в друг друга с первого взгляда. До встречи с артистом Татьяна Тарасова была в браке дважды, однако прошлый неудачный опыт не остановил ее на пути к любви. Пара прожила вместе 30 лет, до смерти Крайнева в 2011-м.

Как отметила тренер в эфире шоу "Судьба человека", поначалу отношения со свекровью у нее не сложились. Однако позднее женщины смогли не только поладить, но и стать подругами. В целом Татьяна Тарасова не винит мать своего мужа в том, что та ее поначалу не приняла. По словам гостьи программы, у свекрови был сильный характер, и она могла сказать все, что угодно. За это качество Тарасова ее особенно уважала.

Несмотря на счастливый брак, детей у тренера так и не появилось. Как отметила гостья шоу "Судьба человека", она не жалеет, что так и не родила. Знаменитость заявила, что поначалу хотела ребенка, но не очень хорошо занималась этим вопросом. Впрочем, детей Татьяне Тарасовой хватало на работе, поэтому отсутствие собственных ее ничуть не расстраивает.

При этом тренер нелестно отозвалась об отпрысках своих подруг. Как отметила гостья программы "Судьба человека", порой посмотришь на этих деток, и спокойно живешь себе дальше.