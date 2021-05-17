"Случился инсульт": стало известно о трагедии в жизни Тарасовой

Татьяна Тарасова рассказала, что для нее отец стал настоящим примером и наставником, без которого ее карьера не была бы такой успешной. До последних лет Анатолий Владимирович дышал исключительно хоккеем и никогда не пропускал тренировки. Однако проблемы со здоровьем поставили точку на его деятельности.
Татьяна Анатольевна рассказала, что папы не стало в 76 лет. Тогда за ним следила заботливая супруга и сестра знаменитости, а она сама находилась в Великобритании. Однажды мать позвонила Тарасовой и рассказала, что папе стало плохо. "Случился инсульт", – вспомнила заслуженный тренер.
Звезда отечественного спорта была крайне обеспокоена состоянием родителя. Она уговаривала сестру уйти из школы и была готова работать за всех. Помимо инсульта вскрылись и другие заболевания. Во время организации похорон случилось страшное событие.
Татьяна Тарасова никогда не забудет момент, когда осознала: на смерти ее великого отца хотят нажиться другие люди. Тогда ее поразил этот факт до глубины души. Во время похорон тренеру позвонили и заявили, что ждут от нее пять тысяч долларов. Угроза состояла в том, что было сделано заявление: если не поступят деньги, могилы не будет.
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