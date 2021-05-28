"Проиграют же": Тарасова не дала шансов на победу Загитовой и Медведевой

Татьяна Тарасова не поддерживает участие в Олимпиаде-2022 Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

Поклонники прославленных российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой все еще надеются, что спортсменки смогут войти в состав национальной сборной и побороться за медали на Олимпиаде в Пекине. Однако заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова так не считает.

Татьяна Анатольевна объяснила, что вышеупомянутые спортсменки уже не смогут попасть в сборную, так как для получения путевки в главные турниры, девушкам нужно было ранее участвовать во множестве других соревнований, одерживать там победы и таким образом поднимать свой рейтинг. Однако Загитова и Медведева довольно давно не выступали на высоком уровне – последний большой турнир у обеих состоялся в 2019 году.

В интервью изданию "Газета.ру" Тарасова добавила, что говорить об их участии бессмысленно еще и потому, что девушкам это, скорее всего, не надо, ведь на Олимпиаде они все равно проиграют другим фигуристкам. Сейчас обе чемпионки выступают на роскошных шоу и пользуются головокружительным успехом, который является логичным продолжением их 16-летней карьеры в большом спорте. Тренер подчеркнула, что девушки долгие годы пахали как лошади и теперь могут пользоваться своим с трудом завоеванным званием чемпионов, а вновь ехать на Олимпиаду им не стоит. Также Татьяна Тарасова заявила, что в России хватает и других достойных фигуристок, ведь в женском одиночном фигурном катании очень высокая конкуренция.

Ранее "Дни.ру" писали о трагедии в жизни самой Татьяны Тарасовой.