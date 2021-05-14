"Все меняется": Загитова и Медведева не вошли в состав национальной сборной

Исполком Федерации фигурного катания утвердил списки фигуристов, которые будут представлять Россию на мировых соревнованиях.

Неожиданностью для многих стал тот факт, что в списках отсутствуют имена Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Однако тут не может быть никакой ошибки.

Известно, что Алина Загитова приостановила спортивную карьеру еще два года назад. Тогда фигуристка подчеркнула, что ей необходима пауза для того, чтобы прийти в себя, поставить новые цели и оценить силы. Позднее ее начали приглашать в коммерческие проекты. Не так давно она стала ведущей популярной программы "Ледниковый период".

Евгения Медведева исправно тренировалась до прошлого года. Тогда у нее начались проблемы со здоровьем, и звезда вынуждена была сделать перерыв. У нее диагностировали защемление нерва, а позднее и коронавирус. Алина Загитова пока никак не прокомментировала список, а ее коллега быстро отреагировала на ситуацию.

Она отметила, что считает решение справедливым. Евгения напомнила, что пропустила практически весь прошлый сезон, поэтому ее имя в списке выглядело бы не совсем корректно по отношению к другим фигуристам. По ее словам, она занимается тем видом спорта, в котором "все быстро меняется", поэтому ничего удивительного в таком раскладе она не видит. Спортсменка не планирует бросать тренировки.

