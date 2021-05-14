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Спорт
"Все меняется": Загитова и Медведева не вошли в состав национальной сборной

"Все меняется": Загитова и Медведева не вошли в состав национальной сборной

Исполком Федерации фигурного катания утвердил списки фигуристов, которые будут представлять Россию на мировых соревнованиях.
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Неожиданностью для многих стал тот факт, что в списках отсутствуют имена Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Однако тут не может быть никакой ошибки.

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Известно, что Алина Загитова приостановила спортивную карьеру еще два года назад. Тогда фигуристка подчеркнула, что ей необходима пауза для того, чтобы прийти в себя, поставить новые цели и оценить силы. Позднее ее начали приглашать в коммерческие проекты. Не так давно она стала ведущей популярной программы "Ледниковый период".

Евгения Медведева исправно тренировалась до прошлого года. Тогда у нее начались проблемы со здоровьем, и звезда вынуждена была сделать перерыв. У нее диагностировали защемление нерва, а позднее и коронавирус. Алина Загитова пока никак не прокомментировала список, а ее коллега быстро отреагировала на ситуацию.

Она отметила, что считает решение справедливым. Евгения напомнила, что пропустила практически весь прошлый сезон, поэтому ее имя в списке выглядело бы не совсем корректно по отношению к другим фигуристам. По ее словам, она занимается тем видом спорта, в котором "все быстро меняется", поэтому ничего удивительного в таком раскладе она не видит. Спортсменка не планирует бросать тренировки.

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Фото: ruskating/ Instagram.com/ www.globallookpress.com
Автор: 14 мая 2021, 15:57 Источник: "РИА новости" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову

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