У Дзюбы родился третий ребенок: обнародовано имя

У Артема Дзюбы родился еще один наследник. Малыш появился на свет в северной столице.



Имя знаменитого российского футболиста Артема Дзюбы вновь мелькает в прессе в связи с радостными событиями. Стало известно, что у прославленного футболиста родился третий ребенок.

Сообщается, что малыш появился на свет в северной столице. Супруга и новорожденный чувствуют себя хорошо, передает официальный сайт ФК "Зенит".

Стоит отметить, что уже обнародовано имя ребенка. Мальчика назвали Александром.

Коллеги по цеху поздравили Артема и его супругу с появлением на свет еще одного наследника. Спортсмены адресовали малышу самые теплые слова.

Стоит отметить, что Дзюба является многодетным отцом. Теперь он будет воспитывать сразу трех сыновей. Задача непростая, но Заслуженный мастер спорта России с ней обязан справиться.

Напомним, что последние годы жизни выдались поворотными для Дзюбы. Происходящие события оказались тяжелым испытанием для спортсмена.

Сначала на просторы Сети попало видео непристойного содержания с участием футболиста. После этого начались трудности с карьерой. Сейчас Дзюба уверенно налаживает свою жизнь.