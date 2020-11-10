Найден сливший в Сеть интимное видео Дзюбы источник

Россиянка якобы раскрыла в своем посте пикантные подробности их отношений со спортсменом. В описании к видео она двусмысленно заявила: "Я больше так не буду, честно".
После содеянного блогер закрыла свой профиль в соцсети. Она призналась, что после ролика с Артемом Дзюбой ей пришло очень много сообщений от мужчин о том, что видео отвратительное, что футболист мерзок.
В свою очередь девушка отметила, что видео, где Артем Дзюба занимается самоудовлетворением – "просто прекрасное". Также она рассказала, что после содеянного всерьез опасается за собственную жизнь, поскольку в интернете в отношение нее началась травля.
Отметим, секс-видео негативно сказалось на профессиональной деятельности форварда "Зенита". Его отстранили от ближайших матчей. Примечательно, что большинство россиян отнеслось к ситуации с Артемом Дзюбой с пониманием. Как многие его болельщики, так и знаменитости призывали не критиковать футболиста, а лучше посмотреть на собственные промахи.
Напомним, Артем Дзюба записал видеообращение и поблагодарил всех неравнодушных и впредь пообещал жить достойно, так, чтобы никому и никогда за него не было стыдно. Он признался, что виноват и намекнул, что все люди не без греха.
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