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Найден сливший в Сеть интимное видео Дзюбы источник

Найден сливший в Сеть интимное видео Дзюбы источник

Артем Дзюба. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандальный ролик с Артемом Дзюбой выложила в свой инстаграм-аккаунт уроженка Еврейской Автономной области, блогер под ником Natashka Veretennikova. Помимо шокирующего содержания поста, девушка добавила к публикации компрометирующую подпись.
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Россиянка якобы раскрыла в своем посте пикантные подробности их отношений со спортсменом. В описании к видео она двусмысленно заявила: "Я больше так не буду, честно".

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После содеянного блогер закрыла свой профиль в соцсети. Она призналась, что после ролика с Артемом Дзюбой ей пришло очень много сообщений от мужчин о том, что видео отвратительное, что футболист мерзок.

В свою очередь девушка отметила, что видео, где Артем Дзюба занимается самоудовлетворением – "просто прекрасное". Также она рассказала, что после содеянного всерьез опасается за собственную жизнь, поскольку в интернете в отношение нее началась травля.

Отметим, секс-видео негативно сказалось на профессиональной деятельности форварда "Зенита". Его отстранили от ближайших матчей. Примечательно, что большинство россиян отнеслось к ситуации с Артемом Дзюбой с пониманием. Как многие его болельщики, так и знаменитости призывали не критиковать футболиста, а лучше посмотреть на собственные промахи.

Напомним, Артем Дзюба записал видеообращение и поблагодарил всех неравнодушных и впредь пообещал жить достойно, так, чтобы никому и никогда за него не было стыдно. Он признался, что виноват и намекнул, что все люди не без греха.

Автор: 10 ноября 2020, 09:27 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Верните парня в футбол и не устраивайте травлю. Все мужики это делают. Дзюба что не такой?
Гость
Ответить
Артем! ты лучший!
Гость
Ответить
Толку закрывать свой аккаунт? Дело сделано. Человека выставили на посмешище. Что он там делает дома - это его личная жизнь, и никто не дает право никому выставлять напоказ то, что им не принадлежит. Что эта Natashka Veretennikova заработала себе популярности? Нет. Показала свою глупость.
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