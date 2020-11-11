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Шоу-бизнес

"Интимное видео с Дзюбой затмило все": Первый канал влез в грязный скандал

Артем Дзюба. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский спортсмен Артем Дзюба прославился не только благодаря отличной игре на Чемпионате мира по футболу в 2018 году. Трехкратный обладатель Кубка России приобрел ошеломительную популярность из-за откровенного ролика с его участием.
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Видео интимного характера едва не стоило футболисту карьеры. Сам же Артем Дзюба публично заявил, что данные кадры стали народным достоянием из-за злоумышленников. Теперь личная жизнь спортсмена обсуждается не только в социальных сетях, но и на федеральных каналах.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

В эфире одной из передач ведущие Первого обратили внимание не на самого Дзюбу, занимавшегося самоудовлетворением, а на реакцию окружающих. Стоит отметить, что большинство звезд российского шоу-бизнеса поддержали Артема. Нашли и те, кто разделся в поддержку футболиста и призвал не осуждать спортсмена за такое видео.

По словам Ксении Собчак, откровенный ролик Дзюбы затмил все остальные новости. Журналистка крайне удивлена, что современное общество до сих пор волнуют постельные подробности знаменитостей.

"Почему интимное видео Дзюбы затмило все: американские выборы, какие-то политические обсуждения. Кажется, нет больше темы в стране. И все хотят поддержать или поругать. Все хотят высказаться. Насколько это нормально?", – заявила Ксения.

Коллега Артема постарался ответить на вопрос телеведущей. Баскетболист Виктор Кейру считает, что футболист стал очередной жертвой мошенников и не заслужил санкций со стороны своего руководства.

Автор: 11 ноября 2020, 12:59 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ксения Собчак заткнула за пояс выскочку Ольгу Бузову

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Особенно было странно, что ведущая постоянно произносила :"Истории достойные экранизации". Реально? Еще кино про это снимут?
Гость
Ответить
Как сказал мой друг,лучше посмотреть на член дзюбы,чем на лошадиную морду собчачки.
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