"Интимное видео с Дзюбой затмило все": Первый канал влез в грязный скандал

Видео интимного характера едва не стоило футболисту карьеры. Сам же Артем Дзюба публично заявил, что данные кадры стали народным достоянием из-за злоумышленников. Теперь личная жизнь спортсмена обсуждается не только в социальных сетях, но и на федеральных каналах.
В эфире одной из передач ведущие Первого обратили внимание не на самого Дзюбу, занимавшегося самоудовлетворением, а на реакцию окружающих. Стоит отметить, что большинство звезд российского шоу-бизнеса поддержали Артема. Нашли и те, кто разделся в поддержку футболиста и призвал не осуждать спортсмена за такое видео.
По словам Ксении Собчак, откровенный ролик Дзюбы затмил все остальные новости. Журналистка крайне удивлена, что современное общество до сих пор волнуют постельные подробности знаменитостей.
"Почему интимное видео Дзюбы затмило все: американские выборы, какие-то политические обсуждения. Кажется, нет больше темы в стране. И все хотят поддержать или поругать. Все хотят высказаться. Насколько это нормально?", – заявила Ксения.
Коллега Артема постарался ответить на вопрос телеведущей. Баскетболист Виктор Кейру считает, что футболист стал очередной жертвой мошенников и не заслужил санкций со стороны своего руководства.
Популярные темы форума
Сын 12 лет научился анонировать.
Наказываю дочь ремнём.
Таксист
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Вы верите в проклятье?
Какие мужчины
Вы бы разрешили себя покрыть?
Тема шалав и простигосподек
Умер Жванецкий
Как долго надо держать траур?