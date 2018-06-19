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Июнь 19, 2018
просмотры: 123

Сборная России обыграла Египет на ЧМ: Как это было

567

Российские футболисты обыграли египтян во втором туре чемпионата мира. Игра, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1. Забитыми мячами в команде Станислава Черчесова отличились Артем Дзюба и Денис Черышев.

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