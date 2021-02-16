Туктамышева влезла в секс-скандал с участием Дзюбы

Из-за приключившегося инцидента Дзюбу временно лишили капитанской повязки. Позднее Артем выпустил трогательно видеообращение, в котором извинился перед всеми и поблагодарил за помощь. Он отметил, что совершенно не считает себя идеальным и допускает ошибки, за которые в ответе лишь он сам.
Многие коллеги и звезды шоу-бизнеса активно поддерживали форварда, посчитав, что это – злостное вторжение в личное пространство. В социальных сетях было запущено несколько флешмобов. Артисты даже выкладывали собственные обнаженные фотографии, заступаясь за футболиста.
Позднее выяснилось, что утечка информации произошла от Натальи Веретенниковой. Публика серьезно осудила блогера за подобный поступок. 11-и летний сын женщины заявил, что его одноклассники активно обсуждают произошедшее. Ребенку было настолько стыдно, что он даже решил сменить фамилию.
В последнем интервью известная фигуристка Елизавета Туктамышева также прокомментировала случившееся. Она утверждает, что не видела ролик, так как такие записи не представляют для нее интереса. Спортсменка подчеркнула, что в неприятном происшествии Дзюба не виноват. Она считает, что в наших реалиях крайне остро стоит вопрос цифровой безопасности, над которым стоит еще поработать.
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