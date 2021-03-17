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Известная актриса в белье встала на колени с мыслями о Дзюбе

Известная актриса в белье встала на колени с мыслями о Дзюбе

Звезда сериалов "Кухня", "Восьмидесятые" и "Эпидемия" снялась в пикантной фотосессии. Кадры смелой съемки актриса Наталья Земцова посвятила футболисту Артему Дзюбе.
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На фото знаменитость позирует в нижнем белье и лодочках на шпильке. Наталья Земцова встала на колени и кидает чувственный взгляд камере.

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Звезда сериала "Эпидемия" опубликовала снимки в личном "Инстаграм". "Дзюбе привет", – подписала Наталья Земцова кадры. Судя по всему, в момент съемки артистка вспомнила скандальный эпизод, участником которого в ноябре 2020 года стал футболист Артем Дзюба.

В комментариях к публикации Наталью Земцову осыпали комплиментами. 33-летняя актриса, по мнению интернет-пользователей, в отличной форме. Также некоторые пользователи Сети жалели оконфузившегося спортсмена.

Как писали "Дни.ру", 7 ноября 2020 года в Интернете появилось интимное видео с участием Артема Дзюбы. Разгорелся большой скандал. В результате футболист лишился капитанского места в сборной России на четыре месяца.

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Публикация от Natalia Zemtsova (@zemtsovishnaa)

Отметим, что тогда Артема Дзюбу поддержали многие отечественные знаменитости. Появилась информация, что пикантное видео футболиста было украдено. Злоумышленники шантажировали спортсмена постыдными кадрами, вымогая крупную сумму. Большинство фанатов встали на сторону спортсмена.

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Артем Дзюба. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2021, 12:36 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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