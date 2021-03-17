Известная актриса в белье встала на колени с мыслями о Дзюбе

На фото знаменитость позирует в нижнем белье и лодочках на шпильке. Наталья Земцова встала на колени и кидает чувственный взгляд камере.
Звезда сериала "Эпидемия" опубликовала снимки в личном "Инстаграм". "Дзюбе привет", – подписала Наталья Земцова кадры. Судя по всему, в момент съемки артистка вспомнила скандальный эпизод, участником которого в ноябре 2020 года стал футболист Артем Дзюба.
В комментариях к публикации Наталью Земцову осыпали комплиментами. 33-летняя актриса, по мнению интернет-пользователей, в отличной форме. Также некоторые пользователи Сети жалели оконфузившегося спортсмена.
Как писали "Дни.ру", 7 ноября 2020 года в Интернете появилось интимное видео с участием Артема Дзюбы. Разгорелся большой скандал. В результате футболист лишился капитанского места в сборной России на четыре месяца.
Отметим, что тогда Артема Дзюбу поддержали многие отечественные знаменитости. Появилась информация, что пикантное видео футболиста было украдено. Злоумышленники шантажировали спортсмена постыдными кадрами, вымогая крупную сумму. Большинство фанатов встали на сторону спортсмена.
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