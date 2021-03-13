"Будет круто": Рудковская сделала заявление об уходе Загитовой к ее мужу

Продюсер высказалась о возможном переходе Алин Загитовой в академию фигурного катания Евгения Плющенко. По ее словам, олимпийский чемпион теперь с осторожностью подходит к выбору подопечных.

Слухи о том, что юна звезда льда выбрала наставником Плющенко, появились после того, как она сказала о намерении возобновить карьеру. Многие считают, что было бы хорошо, если бы Алина Загитова перешла к прославленному фигуристу.

В свою очередь Яна Рудковская о таком развитии событий говорит с осторожностью. Она дала понять, что вовсе не факт, что Евгений Плющенко возьмутся тренировать Алину Загитову.

По словам продюсера, мужа на всех желающих с ним заниматься не хватает. Она добавила, что после скандальной истории с Аленой Косторной они будут очень ответственно подходить к положительному ответу.

Рудковская заявила, что у Плющенко своя система тренерства. Если подопечные согласны ей следовать, то все будет хорошо. Сейчас спортсмен тренирует ряд известных фигуристов, а также своего сына Сашу.

Яна Рудковская полагает, что если у Алины Загитовой хватит силы воли вернуться на лед, то она может произвести настоящий фурор на Олимпиаде. "Это будет камбэк года", – заявила продюсер. Она добавила, что это будет круто.