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Фото: Naoki Morita/AFLO/www.globallookpress.com Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/www.globallookpress.com
Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/www.globallookpress.com Фото: Kiyoshi Sakamoto/AFLO/www.globallookpress.com Фото: Naoki Nishimura/AFLO/www.globallookpress.com Фото: Yutaka/AFLO/www.globallookpress.com

Миллион долларов в год: как зарабатывает Алина Загитова

Фото: Naoki Morita/AFLO/www.globallookpress.com
Аналитики посчитали, что Алина Загитова обогнала конкуренток по уровню доходов, став миллионершей задолго до совершеннолетия. Выяснилось, на чем именно юная фигуристка сколотила состояние.
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Алина Загитова зарабатывает на спортивных стартах, рекламных контрактах и телевизионных шоу. Вопреки распространенному мнению спортсмены получают за участие в международных соревнованиях отнюдь не заоблачные гонорары.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Алина Загитова в прошлом году была награждена за победы суммой почти 1,8 миллиона рублей. Есть у чемпионки и президентская стипендия – около 52 тысяч рублей, а также выплаты от Министерства спорта России.

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/www.globallookpress.com

Одной из самый прибыльных статей доходов фигуристки являются ледовые шоу. По оценкам экспертов, за участие в сказке Татьяны Навки "Спящая красавица" она заработала около восьми миллионов рублей.

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/www.globallookpress.com

В феврале этого года Алина Загитова приняла участие в мероприятиях, организованных бизнесменом Владимиром Седовым в Доброграде. За это спортсменка получила около миллиона рублей.

Фото: Kiyoshi Sakamoto/AFLO/www.globallookpress.com

Однако самые большие гонорары звездам фигурного катания дает японский рынок. Там обожают этот вид спорта. В Японии Алина Загитова получает около десяти тысяч долларов за каждое выступление, а это более 700 тысяч рублей.

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/www.globallookpress.com

Еще одна статья доходов фигуристки – рекламные контракты. У юной звезды льда их много. В частности, спортсменка является лицом косметики Shiseido и бренда Puma. Годовой контракт с каждой компанией приносит Алине Загитовой от семи до 14 миллионов рублей. Также девушка получает доход от рекламы в социальных сетях.

Фото: Yutaka/AFLO/www.globallookpress.com

Автор: 7 июля 2020, 11:35 Источник: Forbes ✓ Надежный источник
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