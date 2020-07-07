Миллион долларов в год: как зарабатывает Алина Загитова

Аналитики посчитали, что Алина Загитова обогнала конкуренток по уровню доходов, став миллионершей задолго до совершеннолетия. Выяснилось, на чем именно юная фигуристка сколотила состояние.



Алина Загитова зарабатывает на спортивных стартах, рекламных контрактах и телевизионных шоу. Вопреки распространенному мнению спортсмены получают за участие в международных соревнованиях отнюдь не заоблачные гонорары.

Алина Загитова в прошлом году была награждена за победы суммой почти 1,8 миллиона рублей. Есть у чемпионки и президентская стипендия – около 52 тысяч рублей, а также выплаты от Министерства спорта России.

Одной из самый прибыльных статей доходов фигуристки являются ледовые шоу. По оценкам экспертов, за участие в сказке Татьяны Навки "Спящая красавица" она заработала около восьми миллионов рублей.

В феврале этого года Алина Загитова приняла участие в мероприятиях, организованных бизнесменом Владимиром Седовым в Доброграде. За это спортсменка получила около миллиона рублей.

Однако самые большие гонорары звездам фигурного катания дает японский рынок. Там обожают этот вид спорта. В Японии Алина Загитова получает около десяти тысяч долларов за каждое выступление, а это более 700 тысяч рублей.

Еще одна статья доходов фигуристки – рекламные контракты. У юной звезды льда их много. В частности, спортсменка является лицом косметики Shiseido и бренда Puma. Годовой контракт с каждой компанией приносит Алине Загитовой от семи до 14 миллионов рублей. Также девушка получает доход от рекламы в социальных сетях.