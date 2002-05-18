Алина Ильназовна Загитова фигуристка

Алина Загитова - российская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных соревнованиях, серебряный призер в командных соревнованиях. Чемпионка Европы 2018 года. Победительница финала Гран-при 2017 года. Чемпионка мира среди юниоров (2017 год). Чемпионка России 2018 года. Заслуженный мастер спорта России (2018). По состоянию на январь 2018 года занимала пятое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Отец — хоккейный тренер Ильназ Загитов. мать — Лейсан Загитова. Младшая сестра Сабина также занимается фигурным катанием. Родители назвали Алину в честь художественной гимнастки Кабаевой, дав ей имя только спустя год после рождения.

Алина начала заниматься фигурным катанием в Альметьевске во дворце спорта «Юбилейный», где ее отец играл за местный хоккейный клуб «Нефтяник» в 2007 году. В 2008—2014 годах тренировалась в ДЮСШ (Ижевск) у тренера Натальи Антипиной. С 2015 года — воспитанница клуба ЦСО «Самбо-1970», отделение «Хрустальный» (Москва), тренируется под руководством Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.