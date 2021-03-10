Загитова заговорила о возвращении на лед

По словам спортсменки, год был невероятно насыщенным. Девушка считает, что за это время научилась быть более свободной и раскованной, и на это повлияло множество факторов. Как минимум она повзрослела – спортсменке недавно исполнилось 18 лет.
После школы Алина Загитова решила поступить на факультет журналистики, чем шокировала многих фанатов. По словам фигуристки, ей хотелось нарушить традицию. "Я сломала этот стереотип, что спортсмен по умолчанию идет учиться в РГУФК", – отметила девушка.
Также спортсменка попробовала себя в качестве ведущей Первого канала. Звезда спорта стала соведущей проекта "Ледниковый период". Поначалу на Алину Загитову набросились с критикой, так как многим не понравилось то, как она говорит перед камерой. Однако к концу сезона спортсменка начала делать успехи. Как оказалось, за этим стоит огромная работа с репетитором.
Впрочем, Алина Загитова считает, что главная задача каждого человека – саморазвитие. Именно поэтому она старается пробовать разное, совершенствоваться и искать свой путь. Пока фигуристка не загадывает насчет того, чем будет заниматься через несколько лет. У нее в мыслях есть и работа журналистом, и продюсирование, да и о тренерской деятельности не стоит забывать.
Как оказалось, девушка подумывает о возобновлении спортивной карьеры. По словам Алины Загитовой, она периодически смотрит соревнования и чувствует желание вернуться. Однако пока есть моменты, которые тормозят этот процесс. "Так что поживем — увидим", – отметила фигуристка.
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