Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?

Судя по скриншотам переписки, Рудковская рассказала об открытии новых площадок. Чтобы Загитова могла на них тренироваться, она должна уйти от Тутберидзе. Фигуристка не стала поддаваться заманчивому предложению и ответила отказом.
Когда об этом узнала общественность, Яна поспешила оправдаться. По ее словам, сообщения вырваны из контекста. При этом Рудковская не стала скрывать, что часто общается с Загитовой. Например, иногда супруга Плющенко и спортсменка обсуждают японские оздоровительные методики.
Евгений отреагировал на обвинения достаточно резко. В своем инстаграм-аккаунте фигурист отметил, что его снова задели тогда, когда он никого не трогает.
"Штаб, вы там совсем ку-ку? Вот вас там штормит!", – высказался Плющенко.
Тренер готов признать, что необходимо нанести ответный удар, чтобы провокаторы начали стыдиться своих поступков и сомнительных заявлений.
Напомним, в этом году Тутберидзе покинули две сильные спортсменки: Алена Косторная и Александра Трусова. Обе предпочли заниматься у Плющенко. Говорят, Этери расценивает это как предательство.
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