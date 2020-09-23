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Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?

Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?

Евгений Плющенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Переписка Яны Рудковской и Алины Загитовой спровоцировала скандал. Якобы продюсер предлагала фигуристке уйти от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Последний решил сделать заявление.
прочитано 600 раз

Судя по скриншотам переписки, Рудковская рассказала об открытии новых площадок. Чтобы Загитова могла на них тренироваться, она должна уйти от Тутберидзе. Фигуристка не стала поддаваться заманчивому предложению и ответила отказом.

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Когда об этом узнала общественность, Яна поспешила оправдаться. По ее словам, сообщения вырваны из контекста. При этом Рудковская не стала скрывать, что часто общается с Загитовой. Например, иногда супруга Плющенко и спортсменка обсуждают японские оздоровительные методики.

Евгений отреагировал на обвинения достаточно резко. В своем инстаграм-аккаунте фигурист отметил, что его снова задели тогда, когда он никого не трогает.

"Штаб, вы там совсем ку-ку? Вот вас там штормит!", – высказался Плющенко.

Тренер готов признать, что необходимо нанести ответный удар, чтобы провокаторы начали стыдиться своих поступков и сомнительных заявлений.

Напомним, в этом году Тутберидзе покинули две сильные спортсменки: Алена Косторная и Александра Трусова. Обе предпочли заниматься у Плющенко. Говорят, Этери расценивает это как предательство.

Автор: 23 сентября 2020, 18:51 Источник: Instagram
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Лара Зиль-Ламбрианидис
Ответить
После олимпиады в Сочи Плющенко перестал существовать как любимый фигурист, Отвратительный, скользкий тип, не думаю, что уважающие себя фигуристы или трененеры могут с ним сосуществовать, только ему подобные. Браво Алине.
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