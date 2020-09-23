Вскрылись доказательства переманивания Загитовой к Плющенко

Фигуристка ответила звездной паре отказом, несмотря на заманчивое предложение. Диалог разместила команда тренера Этери Тутберидзе в "Инстаграм".
В сообщении Яна Рудковская отметила, что они вместе с Евгением Плющенко ждут спортсменку в своей команде. Она подчеркнула, что скоро будут открываться новые ледовые школы и привлекаться иностранные тренеры. При этом она показала Алине Загитовой видеозаписи.
Девушка же осталась верна своей наставнице. "Никто никого не переманивает?" – написано в публикации на странице Team Tutberidze.
Напомним, перед началом текущего сезона фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная перешли от Тутберидзе в академию Плющенко. Алина Загитова же последний раз выходила на лед в официальных соревнованиях в декабре 2019 года, когда заняла последнее место в финале Гран-при. Она заявила о желании приостановить карьеру и дебютировать в роли ведущей проекта "Ледниковый период".
Что касается Евгения Плющенко, то в прошлом году общественность заговорила о разладе в его семье. Супруги ссорились из-за разногласий. Например, фигуристу не нравится светский образ жизни возлюбленной. Он даже уговаривал жену-продюсера переехать в деревню, где он приобрел участок. Но Рудковская там жить не хочет.
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