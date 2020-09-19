Ягудин похабно высказался в адрес Загитовой и Михалковой

Известный фигурист возмутил поведением на съемках шоу "Ледниковый период". Алексей Ягудин позволил себе неприличное высказывание.

Именитый спортсмен выступает в проекте в качестве ведущего. Его партнершей в этом нелегком деле является Алина Загитова. В "Ледниковом периоде" участвует множество отечественных знаменитостей.

После выступления актрисы Надежды Михалковой и Максима Маринина Алина Загитова заметила, что участники проекта сплошь в синяках. Травмы герои шоу получают на репетициях. Фигуристка понимает, как тяжело приходится непрофессионалам.

"Я хотела сказать, чтобы наши зрители поняли, насколько наши спортсмены… какие травмы они получают", – начала говорить Загитова. Ведущую перебил Алексей Ягудин. Спортсмен отметил, что в 18 лет она еще не знает, что подобные гематомы можно получить занимаясь кое-чем другим. Непристойную шутку спортсмен произнес в микрофон.

Выходка фигуриста возмутила обозревательницу Елену Родину. Телеведущая надеется, что Первый канал вырежет шутку Ягудина на монтаже. Елена заявила, что Алексей одной фразой обидел и Алину, и Надежду. Родина жалеет Загитову, первый телевизионный опыт которой проходит в нездоровой атмосфере. Обозревательница считает, что фигурист обязан извиниться перед дамами, которых оскорбил.