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Шоу-бизнес
Ягудин похабно высказался в адрес Загитовой и Михалковой

Ягудин похабно высказался в адрес Загитовой и Михалковой

Алексей Ягудин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com.
Известный фигурист возмутил поведением на съемках шоу "Ледниковый период". Алексей Ягудин позволил себе неприличное высказывание.
прочитано 7656 раз

Именитый спортсмен выступает в проекте в качестве ведущего. Его партнершей в этом нелегком деле является Алина Загитова. В "Ледниковом периоде" участвует множество отечественных знаменитостей.

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 Алексей Константинович Ягудин

Алексей Константинович Ягудин Фигурист

 Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

После выступления актрисы Надежды Михалковой и Максима Маринина Алина Загитова заметила, что участники проекта сплошь в синяках. Травмы герои шоу получают на репетициях. Фигуристка понимает, как тяжело приходится непрофессионалам.

"Я хотела сказать, чтобы наши зрители поняли, насколько наши спортсмены… какие травмы они получают", – начала говорить Загитова. Ведущую перебил Алексей Ягудин. Спортсмен отметил, что в 18 лет она еще не знает, что подобные гематомы можно получить занимаясь кое-чем другим. Непристойную шутку спортсмен произнес в микрофон.

Выходка фигуриста возмутила обозревательницу Елену Родину. Телеведущая надеется, что Первый канал вырежет шутку Ягудина на монтаже. Елена заявила, что Алексей одной фразой обидел и Алину, и Надежду. Родина жалеет Загитову, первый телевизионный опыт которой проходит в нездоровой атмосфере. Обозревательница считает, что фигурист обязан извиниться перед дамами, которых оскорбил.

Автор: 19 сентября 2020, 13:09 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Загитова поставила на место выскочку Медведеву

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