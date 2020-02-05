Дмитрий Губерниев встал горой за оплеванную Татьяну Тарасову

Спортивный комментатор высказался по поводу мнения болельщиков, создавших петицию об отстранении от эфира заслуженного тренера СССР по фигурному катанию. По их мнению, Татьяна Тарасова не является профессионалом и предвзято относится по отношению к отдельным спортсменам.
"Сколько болельщиков в без малого 150-миллионной стране подписали петицию против Татьяны Тарасовой? Тысяч пять, отлично. Это меньше, чем на Сходне живет", – приводит слова журналиста Sport24. По его словам, это те люди, которые изображают свою значимость на форумах.
Напомним, скандал в мире фигурного катания разгорелся в декабре 2019 года. Тогда ряд поклонников этого вида спорта создали петицию на имя генерального директора Первого канала Константина Эрнста с призывом отстранить Татьяну Тарасову от комментирования соревнований.
Как писали "Дни.ру", ранее чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух отреагировал на резкие высказывания своего друга и партнера по шоу Алексея Ягудина. Он возмутился тем, что наговорил в адрес поклонников спортсмен. Фигурист, вставший на защиту своего тренера Татьяны Тарасовой из-за развернувшейся в ее адрес травли, перегнул палку. В адрес тех, кто осуждает наставницу, он высказался очень грубо.
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