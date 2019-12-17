Ягудин влез в грязный скандал с Тарасовой

По словам спортсмена, он почувствовал, что обязан прокомментировать историю с откровенной травлей Татьяны Тарасовой. Алексей Ягудин признался, что бесконечно восхищается ее профессионализмом и человеческими качествами.
"Много скандалов в моем любимом спорте, не очень хотелось в это лезть…" – посетовал фигурист в "Инстаграме". Он заявил, что Тарасова не только легендарный тренер, но и блестящий комментатор.
"Нужно ценить легенды, а не заниматься глупостями. Будьте умнее, товарищи", – призвал Алексей Ягудин. Также спортсмен отметил, что всегда с уважением относился к любому замечанию Тарасовой, отдавая должное ее опыту.
Напомним, что в Сети появилась петиция, автор которой предложил отстранить Татьяну Тарасову от комментирования спортивных трансляций фигурного катания. Кроме того, наставница Алексея Ягудина подверглась жесткой критике за якобы предвзятое отношение к отдельным спортсменам.
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