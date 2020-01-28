"Будет хуже": Татьяна Тарасова взорвалась из-за униженных российских фигуристок

По мнению Татьяны Тарасовой, представителями Федерации фигурного катания Германии движут худшие человеческие качества. Они просто завидуют победам российских девушек.
"Мне кажется, что у спортивного директора Федерации фигурного катания Германии есть вопросы, которые связаны с его Федерацией и выступлением его команды", – цитирует прославленного тренера Sport24. Татьяна Тарасова посоветовала ему сосредоточиться на этом, поскольку результаты спортсменов по сравнению с временами Великой Ютты Мюллер – мизерные.
Тренер взорвалась от негодования. "Если возраст разделят, то им будет еще хуже. Они будут проигрывать во всех возрастах… С большим перевесом. Зависть – это большой грех! И надо об этом помнить!" – заключила Татьяна Тарасова.
Напомним, 27 января спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф высказался о риске, который несет спорту победа юных российских фигуристок на чемпионате Европы. По его мнению, наши девушки показывают детское катание, а их скорый уход из спорта похож на работу фабрики. В пример он привел Алину Загитову. Своими словами он профессионально унизил россиянок.
Как писали "Дни.ру", наши фигуристки заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы. Победу одержала 16-летняя Алена Косторная, на втором месте 15-летняя Анна Щербакова. Тройку лидеров замкнула 15-летняя Александра Трусова. Татьяна Тарасова гордится победой воспитанниц Этери Тутберидзе, поэтому не смогла промолчать, услышав критику из уст немецких коллег.
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