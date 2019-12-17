"Это непозволительно": Авербух осадил Ягудина из-за травли Тарасовой

Олимпийский чемпион, вставший на защиту своего тренера Татьяны Тарасовой из-за развернувшейся в ее адрес травли, перегнул палку. В адрес тех, кто осуждает наставницу, он высказался очень грубо.
Одна из пользователей Сети заметила, что, если Ягудин продолжит в таком тоне общаться с поклонниками, то будет кататься сам для себя. Она добавила, что собиралась с семьей пойти на шоу Авербуха "Щелкунчик" с участием Ягудина в Новокузнецке, но теперь не хочет смотреть на фигуриста, передает Teleprogramma.pro.
Илья Авербух встал на сторону оскорбленной поведением Алексея Ягудина россиянки. "Согласен с Вами! Это непозволительно. В любом случае. Очень жаль", – ответил он в "Инстаграме".
Из Инстаграма Ильи Авербуха pic.twitter.com/zrdMUDPVBT— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) 17 декабря 2019 г.
Напомним, что громкий скандал разгорелся после того, как олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила о перерыве в карьере. Ее решение прокомментировали звезды фигурного катания. Их слова вызвали неодобрение тренера спортсменки Этери Тутберидзе.
Как писали "Дни.ру", коллега Ильи Авербуха Алексей Ягудин принял близко к сердцу нападки на Татьяну Тарасову. В Сети появилась петиция, автор которой предложил отстранить ее от комментирования спортивных трансляций.
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