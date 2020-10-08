Стало известно о госпитализации Евгении Медведевой

Медведева собиралась выступить на этапе Кубка России, который состоится в эти выходные в Москве. Планы фигуристки нарушили проблемы со здоровьем. Ей пришлось обратиться к врачам.
Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган сообщил журналистам, что Евгения прошла обследование. Оказалось, у спортсменки обострилась старая травма спины. Сколько дней проведет фигуристка в больнице, неизвестно.
Напомним, недавно Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе после череды неудач. Последние два года спортсменка занималась у канадца Брайана Орсера. Наставник отнесся с пониманием к решившей покинуть его фигуристке.
Тутберидзе, отвечая на вопрос о дальнейшей работе с Медведевой, рассказала, что спортсменка находится не в лучшей форме. По мнению тренера, Евгения "психологически надломлена", ей срочно нужна помощь.
Ранее "Дни.ру" писали, как Медведева выступила во время контрольных прокатов сборной России. Двукратному призеру Олимпийских игр Александру Жулину было "жалко смотреть" на спортсменку.
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