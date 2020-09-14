"Жалко смотреть": Медведева оконфузилась во время контрольного проката

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин не видит ничего страшного в том, что все фигуристки упали в произвольной программе. Вместе с тем они выглядят достаточно хорошо. Спортсмен положительно отозвался, в частности, об Александре Трусовой, которая с недавнего времени занимается с Евгением Плющенко.
Несмотря на то, что Жулину понравилась хореография Медведевой, на нее было "жалко смотреть", пишет RT. По мнению олимпийского чемпиона, Евгения растеряла физическую форму, из-за этого она, вероятно, допустила ошибки.
Спортсменка упала с тройного лутца, а также не смогла сделать колесо. Если бы Евгения осилила этот элемент, то произвела бы фурор. В результате же выступление получилось смазанным. Из-за конфуза Медведева не могла сдержать эмоций. Она посмеялась над собой.
После проката зрители поаплодировали Евгении. Поддержала фигуристку даже ее бывшая наставница Этери Тутберидзе.
Жулин считает, что будущее фигурного катания – это Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева, поскольку они юны и подают большие надежды. "Девочки не молодеют", – констатировал чемпион.
Популярные темы форума
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?
Хочешь жить? Не выходи замуж
Валентина имя для дочки
Верите в женскую дружбу?
Мужики перевелись
Сочи это Россия
Кфс или Макдоналдс ?
Открытие границ!!! Давайте обсудим
Женщин привлекают мужчины со шрамами