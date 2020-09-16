Медведева после скандального ухода показала фото с Тутберидзе

Фигуристка Евгения Медведева воссоединилась с Этери Тутберидзе и доказала, что дважды в одну реку войти можно. Спортсменка показала в своей соцсети первое совместное фото с тренером после возвращения к ней.
На снимке чемпионка предстала рядом с тренерами Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом, пишет Пятый канал. В тексте фигуристка пообещала, что будет много работать.
Разрыв отношений Медведевой с тренером сопровождался грязным скандалом в прессе. Кроме того, от нее ушли Александра Трусова, Вероника Жилина и Алена Косторная. Все они примкнули к команде фигуриста Евгения Плющенко.
Напомним, 13 сентября Евгения Медведева показала произвольную программу на контрольных прокатах российской сборной. Двукратная чемпионка мира провалила выступление, однако экс-тренер фигуристки Этери Тутберидзе отреагировала на прокат бывшей подопечной аплодисментами. Очевидцы сделали вывод, что отношения наставницы и Медведевой потеплели.
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