Медведева после скандального ухода показала фото с Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ушла из группы тренера Этери Тутберидзе со скандалом после Олимпийских игр 2018 года. Теперь отношения тренера и спортсменки наладились.



Фигуристка Евгения Медведева воссоединилась с Этери Тутберидзе и доказала, что дважды в одну реку войти можно. Спортсменка показала в своей соцсети первое совместное фото с тренером после возвращения к ней.

На снимке чемпионка предстала рядом с тренерами Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом, пишет Пятый канал. В тексте фигуристка пообещала, что будет много работать.

Разрыв отношений Медведевой с тренером сопровождался грязным скандалом в прессе. Кроме того, от нее ушли Александра Трусова, Вероника Жилина и Алена Косторная. Все они примкнули к команде фигуриста Евгения Плющенко.

Напомним, 13 сентября Евгения Медведева показала произвольную программу на контрольных прокатах российской сборной. Двукратная чемпионка мира провалила выступление, однако экс-тренер фигуристки Этери Тутберидзе отреагировала на прокат бывшей подопечной аплодисментами. Очевидцы сделали вывод, что отношения наставницы и Медведевой потеплели.

