"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Тутберидзе тренировала Медведеву более 10 лет. В 2018-ом фигуристка решила покинуть наставницу и заниматься у канадца Байана Орсера. Под его руководством Евгения завоевала лишь серебряные медали на Олимпийских играх в Пхенчхане и бронзовую – на прошлогоднем чемпионате мира.
После недолгого перерыва, связанного с карантином, Медведева вновь вышла на лед. Однако ее навыки и физическая форма разочаровали многих. На контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые состоялись в прошлые выходные, спортсменка упала с тройного лутца и не смогла сделать колесо.
Похоже, Медведева решила вернуться к Тутберидзе лишь потому, что знает: под предводительством Этери она не растеряет навыки.
В интервью Первому каналу наставница рассказала, что постарается сделать все возможное, чтобы Евгения обрела хорошую физическую форму и вновь чувствовала себя увереннее на льду.
"Мне кажется, что она психологически немного надломлена сейчас. Хочется помочь ей", – поделилась Тутберидзе.
Напомним, в этом году от Этери ушли сильные фигуристки: Александра Трусова и Алена Косторная. Обе предпочли заниматься у Евгения Плющенко. Поэтому возвращение Медведевой Тутберидзе, вероятно, очень льстит.
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