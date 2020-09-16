Тарасова оценила возвращение Медведевой к Тутберидзе

Несколько лет назад фигуристку Евгению Медведеву активно критиковали из-за того, что та ушла из группы тренера Этери Тутберидзе. Это происходило на фоне скандала, связанного с результатами Олимпийских игр 2018 года.
Теперь Медведева решила вернуться к бывшей покровительнице. Недавно спортсменка обнародовала совместный снимок с Тутберидзе.
Журналисты обратились к тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой за комментарием. Стоит отметить, что спортивный деятель положительно отозвалась о решении Медведевой.
По словам Тарасовой, возвращение к Тутберидзе – это единственно верное решение, которое в сложившейся ситуации могла принять юная фигуристка. Татьяна Анатольевна подчеркнула, что это огромный шаг для российского спорта, пишет "Пятый канал".
Напомним, что последние годы Медведева тренировалась в столице Канады под руководством Брайана Орсера. Результатом этого сотрудничества стала бронзовая медаль на чемпионате мира.
Из-за переезда в Торонто фигуристка обрела большое количество критиков. Злые языки считали, что Медведева предала Тутберидзе.
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