"Ей тяжело": Тарасова встревожила словами об ушедшей Загитовой

"Я очень уважаю ее мнение, но я, конечно, очень уважаю Женю Медведеву, которая, мне кажется, перешла это состояние и хочет еще бороться. Мне кажется, что если бы даже Медведева выиграла то, что могла выиграть, то у нее бы эта страсть осталась. Страсть!", – рассказала Татьяна в интервью с корреспондентами РИА Новости.
Впрочем, прославленный тренер уверена, что однажды Алина вновь вернется на ледовую арену. Женщина подчеркнула, что не нужно опускать руки после поражения, и всегда стоит стремиться к чему-то большему. С одной стороны, такими словами Тарасова подбодрила поклонников Загитовой, а с другой – встревожила. В конце концов, никто не знает, когда юная фигуристка вновь появится на льду.
"Я уважаю Лизу Туктамышеву, но я и уважаю мнение девочки 17-летней (Загитовой), по всему видно, что ей тяжело. Один человек настроен на то, что, падая, надо вставать и двигаться вперед. Тяжело проигрывать. А другой человек идет и делает дальше, из этого состоит его жизнь. Выигрывает и стремится идти дальше, что-то делать", – дополнила Тарасова.
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