На юных россиянок в Германии вылили ушат помоев

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф вылил ушат помоев на наших фигуристок. Ему не понравилось выступление одиночниц.
"Для меня это слишком по-детски. Я не думаю, что это так хорошо для спорта", — цитирует Денсдорфа Suddeutsche Zeitung. Он сравнил достижения российского фигурного катания с фабрикой и отметил, что 17-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова приостановила карьеру.
Напомним, что российские юные фигуристки заняли весь пьедестал почета чемпионата Европы. Так, 16-летняя Алена Косторная выиграла чемпионат Европы в женском одиночном катании, а 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова заняли второе и третье места.
Примечательно, что спортсменка от Германии, 23-летняя Николь Шотт стала лишь 13-й. Возможно, это и повлияло на настроение Удо Денсдорфа, решившего сорвать злость на россиянках Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алене Косторной.
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