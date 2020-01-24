"Досталось за то, что я толстый": Тарасова разнесла Уткина в пух и прах

Известный журналист и блогер Василий Уткин рассказал о том, как тренер Татьяна Тарасова разнесла его в пух и прах. Это произошло при знакомстве.

Журналист рассказал, что в ноябре 1997 года он проводил интервью с Татьяной Тарасовой. Тогда все готовились к первой зимней Олимпиаде в Нагано.

"Было ясно, что у нас нет права на трансляции, но мы могли делать что угодно другое. Накануне мы снимали специальную программу. Если коротко – Новый год на НТВ-плюс. Приглашали разных спортсменов, а происходило все в ресторане "38 попугаев", прямо под Никулинским цирком", – вспомнил Уткин.

Блогер рассказал, что во время беседы прославленный тренер позволила себе несколько грубых шуток в его адрес. Татьяна Анатольевна не стеснялась в выражениях.

"Тарасова, проживавшая тогда в Америке, не имела обо мне ни малейшего представления. Настроение у нее было, как всегда, саркастическое – она же звезда. А разговаривать с ней посадили именно меня. Естественно, в паузах мне серьезно досталось за то, как я одет, за то, что я толстый. Но у меня была толстая шкура, поэтому было все равно", – цитирует Василия RT со ссылкой на Sport24.

Журналист и сам нередко критикует знаменитостей. Ранее Василий Уткин жестко припечатал Артема Дзюбу. Он крайне неодобрительно высказался о поведении футболиста.