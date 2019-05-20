Загитова получила страшный удар в день рождения
Алина Загитова вызвала недовольство пользователей выбором музыки для нового показательного номера. В следующем сезоне фигуристка будет выступать под песню Билли Айлиш Bad Guy, сообщил хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз. Однако, как выяснилось, это любимая композиция Евгении Медведевой, о чем та рассказала в недавнем интервью.
"Как аккуратно украсть показательный у другого человека", "Это просто ущербно. Вы все интервью Жени, видимо, смотрите и на ее вкус ориентируетесь. Это просто мерзко – взять и поставить номер под любимую песню Жени! Во всем пытаетесь ей насолить?" – возмущаются поклонники Медведевой в комментариях под постом Глейхенгауза в Instagram.
Алине Загитовой 18 мая исполнилось 17 лет. В этот день фигуристка вернулась из отпуска и сразу отправилась на каток. Спортсменка приняла поздравления, а хореограф сообщил ей о выборе композиции для показательного номера.
Глейхенгаузу пришлось отвечать на критику. Хореограф Загитовой заявил, что интервью Медведевой не видел. А музыка для номера его подопечной была выбрана еще до того, как спортсменка уехала на море.
Затем чемпионка мира 2019 года отправилась отмечать 17-летие в ресторан. Куда именно – Алина Загитова не сообщила, но в соцсетях ее друзей появились снимки, сделанные в одной из башен "Москвы-Сити". Позже и сама олимпийская чемпионка опубликовала фото с празднования, поблагодарив подписчиков за теплые пожелания, пишет "Комсомольская правда".
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