Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
Олимпийская чемпионка Алина Загитова имела неосторожность выложить съемку своих развлечений более двух недель назад. Однако страсти в Сети не утихают до сих пор. Езда несовершеннолетней спортсменки за рулем автомобиля возмутила известного блогера.
"Вот что с ними делать? Почему каждый прыщ, едва поднялся над серой массой, уже считает, что ему все дозволено?", - написала в своем телеграм-канале Лена Миро.
Алина Загитова, действительно, лихо управляется с автомобилем. Поклонники могли оценить навыки олимпийской чемпионки, посмотрев видео, которое фигуристка опубликовала в Instagram.
Однако некоторые фанаты спортсменки обеспокоились: ведь фигуристке исполнилось только 16 лет – а получить права и садиться за руль можно только с 18-ти лет. И это не единственное нарушение: Алина Загитова катается по сельской местности, не пристегнув ремень безопасности.
Балерину стало сложно узнать
Певец в очередной раз не стал лучшим в Европе
Певица заинтриговала поклонников
Звезда решилась на крайние меры
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Пухлые лучше худых
Первый раз ударил
Бросил на 6 неделе беременности
Ищите мужика по расчету
Бессонница. Как быть?
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Не получаю удовлетворения
Увеличила губы,а он меня бросил
Не могу себя принять
Жить вместе до брака
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Дочь ушла из дома
Стас Садальский
Как найти свое место?
Ирина Шейк и Бреди растались
Отбирают квартиру
Верите ли вы в привороты?
Вернулся спустя год
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Подруга замутила с моим бывшим
Игра престолов!!!
Боюсь уколов, истерика
Она ушла к моему другу
Что подарить на годовщину свадьбы?
Тарасов передарил машину Бузовой