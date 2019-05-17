Алина Загитова предпочла другой спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова удивила подписчиков новым фото в Instagram. На этот раз она предстала без медалей и коньков.



После долгого и напряженного чемпионата Европы по фигурному катанию – 2019 девушка улетела отдыхать в теплые края. Она делится с фанатами фото и видео с курорта.

На последнем снимке видны пальмы, палит солнце, но понять, где находится спортсменка, сложно. Она целенаправленно не отмечает свою геолокацию в социальных сетях.



Фигуристка запечатлена на теннисном корте в спортивной форме от Puma и с ракеткой наперевес. Под постом юная чемпионка заявляет: "Куда ж без спорта!"

Подписчики не поскупились на приятные слова и комплименты. "Правильные вещи пишешь и мотивируешь. Молодец!" – написал один из обожателей. Но не может быть все гладко, когда ты известная на весь мир спортсменка. Нашлись те, кто подлил масла в огонь.

"Королева грунта", – съязвил подписчик.

Напомним, Алина Загитова стала первой россиянкой, завоевавшей золотые награды всех возможных турниров. И это притом что ей всего 16 лет. На последнем соревновании – чемпионате Европы – 2019 в Японии фигуристка обошла Евгению Медведеву и оказалась на первом месте.