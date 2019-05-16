"Это контрольный выстрел": народ в экстазе от раздевшейся Загитовой
После напряженного сезона, в котором фигуристка стала чемпионкой мира, Алина Загитова отправилась отдохнуть в теплые края. На снимках она запечатлена в черном раздельном купальнике со шнуровкой, который подчеркивает идеальную фигуру.
"Море, солнце, красота… По многочисленным просьбам выкладываю фото из сторис (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) в ленту. Спасибо вам за добрые слова", – написала Загитова.
Фото вызвали экстаз у пользователей соцсети. "Алинушка, какая же ты красивая", "Спортсменка, комсомолка и просто красавица", "Золотые ноги России!!!", "Ваууу. Алина, идеальная фигура", "Это контрольный выстрел просто…" – восхитились фолловеры. Подписчики пожелали девушке как следует отдохнуть, чтобы и дальше радовать их победами.
Ранее фигуристка Евгения Медведева описала Алину Загитову одним словом. Она назвала юную коллегу работягой. "Мы с ней работали перед Олимпиадой. Я сразу говорю: она работала как не в себя", – заявила спортсменка.
Как писали "Дни.ру", Алина Загитова признана лучшей фигуристкой в мире. Рейтинг опубликовал Международный союз конькобежцев. Россиянка с большим отрывом опередила ближайшую преследовательницу, японку Сатоко Мияхару.
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