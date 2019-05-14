"Как не в себя": Медведева раскрыла правду о Загитовой

Фигуристка описала свою коллегу по льду одним словом. Евгения Медведева положительно охарактеризовала свою главную соперницу Алину Загитову.

Переехавшая в Канаду российская спортсменка дала интервью YouTube-каналу "Макарена". В нем Евгения Медведева дала характеристики своим коллегам-фигуристам.

"Работяга", – одним словам описала она Алину Загитову. Евгения Медведева раскрыла правду о том, как трудится ее младшая коллега. "Мы с ней работали перед Олимпиадой. Я сразу говорю – она работала как не в себя", – заявила спортсменка.

Описала Евгения Медведева и Елизавету Туктамышеву. Она призналась, что ей есть, чему поучиться у фигуристки. По словам Медведевой, Туктамышеву отличают веселый характер и умение "не париться по пустякам".

Напомним, в этом сезоне Евгения Медведева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира, уступив первое место Алине Загитовой, а второе – представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой. В рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) она заняла третье.

Как писали "Дни.ру", в 2018 году ЕвгенияМедведева ушла от российского тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Евгения Медведева – серебряная медалистка Олимпиады в Пхенчхане в женском одиночном катании. На Играх в Пхенчхане она уступила лишь Алине Загитовой. Спортсменка – двукратная чемпионка России, Европы и мира.