"Все повторяется": Медведеву вывели на чистую воду

Хореограф Илья Авербух высказался о популярности фигуристки. Он считает, что Евгения Медведева прошла по известному сценарию.

Авербух высказался об уходе фигуристки от тренера Этери Тутберидзе. Он заявил, что шумиха в СМИ, которая началась после этого, пошла Евгении Медведевой на пользу.

Фигурист отметил, что спортсменка проиграла Олимпийские игры и другие турниры, но осталась очень обсуждаемой, в топе новостей. Авербух отметил, что раньше о проигрывающем человеке все бы забыли, поскольку любят только победителей.

Хореограф вывел Евгению Медведеву на чистую воду. Оказывается, уход от тренера сыграл ей только на руку. "Фигурное катание – это всегда был немножко эпатаж. Кто с кем дружит, кто против кого…" – цитирует Авербуха "Деловой Петербург".

Знаменитый фигурист сравнил ситуацию Евгении Медведевой с уходом Алексея Ягудина от своего наставника Алексея Мишина. "Единственное, что Ягудин, после того как ушел к Татьяне Тарасовой, обыграл Евгения Плющенко в Солт-Лейк-Сити, а Медведева ушла от Тутберидзе и проиграла. Но тогда тоже говорили: "Как же он мог уйти!" Все повторяется", – добавил он.

Напомним, Евгения Медведева ушла от Этери Тутберидзе после Олимпийских игр в Пхенчхане. Там она проиграла Алине Загитовой, взяв второе место. Фигуристка переехала в Канаду и начала работу с тренером Брайаном Орсером.