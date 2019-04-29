"Все повторяется": Медведеву вывели на чистую воду
Авербух высказался об уходе фигуристки от тренера Этери Тутберидзе. Он заявил, что шумиха в СМИ, которая началась после этого, пошла Евгении Медведевой на пользу.
Фигурист отметил, что спортсменка проиграла Олимпийские игры и другие турниры, но осталась очень обсуждаемой, в топе новостей. Авербух отметил, что раньше о проигрывающем человеке все бы забыли, поскольку любят только победителей.
Хореограф вывел Евгению Медведеву на чистую воду. Оказывается, уход от тренера сыграл ей только на руку. "Фигурное катание – это всегда был немножко эпатаж. Кто с кем дружит, кто против кого…" – цитирует Авербуха "Деловой Петербург".
Знаменитый фигурист сравнил ситуацию Евгении Медведевой с уходом Алексея Ягудина от своего наставника Алексея Мишина. "Единственное, что Ягудин, после того как ушел к Татьяне Тарасовой, обыграл Евгения Плющенко в Солт-Лейк-Сити, а Медведева ушла от Тутберидзе и проиграла. Но тогда тоже говорили: "Как же он мог уйти!" Все повторяется", – добавил он.
Напомним, Евгения Медведева ушла от Этери Тутберидзе после Олимпийских игр в Пхенчхане. Там она проиграла Алине Загитовой, взяв второе место. Фигуристка переехала в Канаду и начала работу с тренером Брайаном Орсером.
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