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"Все повторяется": Медведеву вывели на чистую воду

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Хореограф Илья Авербух высказался о популярности фигуристки. Он считает, что Евгения Медведева прошла по известному сценарию.
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Авербух высказался об уходе фигуристки от тренера Этери Тутберидзе. Он заявил, что шумиха в СМИ, которая началась после этого, пошла Евгении Медведевой на пользу.

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Сюжеты Фигурное катание

Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

Фигурист отметил, что спортсменка проиграла Олимпийские игры и другие турниры, но осталась очень обсуждаемой, в топе новостей. Авербух отметил, что раньше о проигрывающем человеке все бы забыли, поскольку любят только победителей.

Хореограф вывел Евгению Медведеву на чистую воду. Оказывается, уход от тренера сыграл ей только на руку. "Фигурное катание – это всегда был немножко эпатаж. Кто с кем дружит, кто против кого…" – цитирует Авербуха "Деловой Петербург".

Знаменитый фигурист сравнил ситуацию Евгении Медведевой с уходом Алексея Ягудина от своего наставника Алексея Мишина. "Единственное, что Ягудин, после того как ушел к Татьяне Тарасовой, обыграл Евгения Плющенко в Солт-Лейк-Сити, а Медведева ушла от Тутберидзе и проиграла. Но тогда тоже говорили: "Как же он мог уйти!" Все повторяется", – добавил он.

Напомним, Евгения Медведева ушла от Этери Тутберидзе после Олимпийских игр в Пхенчхане. Там она проиграла Алине Загитовой, взяв второе место. Фигуристка переехала в Канаду и начала работу с тренером Брайаном Орсером.

Автор: Валерия Нарская29 апреля 2019, 08:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Женя не проиграла Олимпиаду, а выиграла серебро, как когда то сам Авербух. А в этом году выиграла бронзу на ЧМ. Странный у Ильи смысл
1

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